Manchester United’ta Wout Weghorst’u üzen haber! Yollar ayrılıyor...

Süper Lig devlerinden Beşiktaş yaz transfer döneminde büyük umutlarla kadrosuna Wout Weghorst'u katmıştı. Yıldız oyuncu siyah beyazlılarda kısa sürede sergilediği futbolla taraftarları kendisine hayran bırakmayı başardı.

Futbolcu özellikle Dünya Kupası'nda ülkesi Hollanda'nın milli takımında ortaya koyduğu oyunla futbol dünyasının ilgisini çekmiş ve İngiliz devi Manchester United'ın yolunu tutmuştu. Yıldız isme ise Manchester United'dan üzen haber geldi.

İngiliz basınından The Telegraph'da yer alan habere göre Burnley'de sözleşmesi devam eden oyuncu için İngiliz ekibi Manchester United'ın hiçbir girişimi olmadı.

Yer alan haberde Manchester United'ın forvet ihtiyacı olmasına rağmen Hollandalı yıldızı gelecek sezon kadrosunda görmeyi düşünmediği belirtildi. (fotoMaç)