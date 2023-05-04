Milli Takım’ın yeni hocası Abdullah Avcı

Milli Takım, flaş bir teknik adam değişimine gitti... Alman hoca Stefan Kuntz'un yerineAbdullah Avcı ile anlaşmasağlandı. Tecrübeli çalıştırıcı en son Trabzonspor'da görev yapmış, bordo-mavilileri uzun zamandır hasretini çektiği şampiyonluğa ulaştırmıştı. Avcı'nın ekibinde Burak Yılmaz, EgemenKorkmaz, Haluk Güngör veÖzerk Tufan'ın olması bekleniyor. 2021'den bu yana Ay-Yıldızlı ekibin teknik adamlığını yapan Kuntz'la milliler, EURO 2024Elemeleri D Grubu'ndaErmenistan'ı 2-1 yenmiş, ikinci maçta daHırvatistan'a 2-0 kaybetmişti. Kuntz ile toplamda 13 maç oynayan Bizim Çocuklar, 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşamıştı. Dünya Kupası'na ise play-off'ta elenerek katılamaması çok tartışılmıştı. TFFyönetimi, Kuntz'la yapacağı fesih görüşmesininardından Avcı ismini açıklayacak.
YILIN EN İYİ TEKNİK ADAMI
Abdullah Avcı dün özel bir an yaşadı. 59 yaşındaki hoca, 69. Gillette Milliyet Yılın Spor Ödülleri organizasyonunda, en iyi teknik direktör ödülünü Mustafa Denizli'nin elinden aldı.