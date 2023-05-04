Milli Takım’ın yeni hocası Abdullah Avcı

Milli Takım, flaş bir teknik adam değişimine gitti... Alman hocaTecrübeli çalıştırıcı en son Trabzonspor'da görev yapmış, bordo-mavilileri uzun zamandır hasretini çektiği şampiyonluğa ulaştırmıştı. Avcı'nın ekibinde'ın olması bekleniyor. 2021'den bu yana Ay-Yıldızlı ekibin teknik adamlığını yapan Kuntz'la milliler,Kuntz ile toplamda 13 maç oynayan Bizim Çocuklar, 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşamıştı. Dünya Kupası'na ise play-off'ta elenerek katılamaması çok tartışılmıştı.Abdullah Avcı dün özel bir an yaşadı. 59 yaşındaki hoca, 69. Gillette Milliyet Yılın Spor Ödülleri organizasyonunda, en iyi teknik direktör ödülünü Mustafa Denizli'nin elinden aldı.