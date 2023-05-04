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Giriş Tarihi: 4.5.2023

Milli Takım’ın yeni hocası Abdullah Avcı

YUNUS EMRE SEL
Milli Takım’ın yeni hocası Abdullah Avcı
Milli Takım, flaş bir teknik adam değişimine gitti... Alman hoca Stefan Kuntz'un yerine Abdullah Avcı ile anlaşma sağlandı. Tecrübeli çalıştırıcı en son Trabzonspor'da görev yapmış, bordo-mavilileri uzun zamandır hasretini çektiği şampiyonluğa ulaştırmıştı. Avcı'nın ekibinde Burak Yılmaz, Egemen Korkmaz, Haluk Güngör ve Özerk Tufan'ın olması bekleniyor. 2021'den bu yana Ay-Yıldızlı ekibin teknik adamlığını yapan Kuntz'la milliler, EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda Ermenistan'ı 2-1 yenmiş, ikinci maçta da Hırvatistan'a 2-0 kaybetmişti. Kuntz ile toplamda 13 maç oynayan Bizim Çocuklar, 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşamıştı. Dünya Kupası'na ise play-off'ta elenerek katılamaması çok tartışılmıştı. TFF yönetimi, Kuntz'la yapacağı fesih görüşmesinin ardından Avcı ismini açıklayacak.




YILIN EN İYİ TEKNİK ADAMI
Abdullah Avcı dün özel bir an yaşadı. 59 yaşındaki hoca, 69. Gillette Milliyet Yılın Spor Ödülleri organizasyonunda, en iyi teknik direktör ödülünü Mustafa Denizli'nin elinden aldı.

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Milli Takım’ın yeni hocası Abdullah Avcı
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