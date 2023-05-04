Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri PFDK ceza yağdırdı! Bakasetas, Fenerbahçe maçında yok...
Giriş Tarihi: 4.5.2023 20:28

PFDK ceza yağdırdı! Bakasetas, Fenerbahçe maçında yok...

AA
PFDK ceza yağdırdı! Bakasetas, Fenerbahçe maçında yok...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Spor Toto Süper Lig'den 4 kulübe para cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş, Galatasaray ile oynanan derbi maçta yaşanan çeşitli ihlaller sebebiyle toplam 580 bin lira para cezası aldı.

Siyah-beyazlı kulübün asbaşkanlarından Emre Kocadağ'a 52 bin, Serhan Çetinsaya'ya ise 21 gün hak mahrumiyetinin yanı sıra 50 bin lira para cezası verildi.

PFDK, Arabam.com Konyaspor maçında taraftarlarının neden olduğu saha olayları ile çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Trabzonspor'a 276 bin lira para cezası uyguladı.

Aynı maçta kırmızı kart gören bordo-mavili oyuncu Anastasios Bakasetas'ın 2 resmi müsabakadan men cezası alması kararlaştırıldı.

Kurul, Fenerbahçe'ye 510 bin lira para cezası verirken, kulüp başkanı Ali Koç'un herhangi bir ceza tayinine yer olmadığı kararına vardı.

Kurul, Bitexen Giresunspor'a ise 40 bin lira para cezası verdi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Ordu'da coşkulu kalabalık! Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Meclis'te HDP ile neler görüştün Bay Bay Kemal
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Kandil'den Bay Bay Kemal'e selam geliyor...
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Selahattin Demirtaş'a selam!
Şehit öğretmen Aybüke’nin babası, SABAH’a konuştu: Gurur duyduk
Son dakika: Kemal Kılıçdaroğlu'nun Van mitinginde 'Abdullah Öcalan' sloganları atan 2 kişi gözaltında
Avrupa’nın 2010 darbesi ve bugün
CHP’nin Van mitinginde skandal: Öcalan sloganı attılar Türk bayrağını çiğnediler
Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Lokman Aylar: Millet olarak pazarlığı görüyoruz
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika | Başkan Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'nun iftiralarına sert tepki: Bayraktar'a verilen bir kuruş yoktur
ARKADAŞINA GÖNDER
PFDK ceza yağdırdı! Bakasetas, Fenerbahçe maçında yok...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA