Trabzonspor’da Abdülkadir Ömür’le yollar ayrılıyor! 2 talip var...

Abdülkadir Ömür için önümüzdeki yaz Trabzonspor'da yolun sonu göründü. Avrupa hayalini gerçekleştirmeye hazırlanan ve son olarak Napoli ve Ajax'ın talip olduğu Abdülkadir Ömür için transferiyle Trabzonspor tarihine geçmeye hazırlanıyor.

ABDÜLKADİR ÖMÜR, AVRUPA YOLCUSU

Geçtiğimiz sezon yıllar sonra şampiyonluk sevinci yaşayan Trabzonspor'da başarının en büyük pay sahiplerinden biri olan Abdülkadir Ömür birçok Avrupa ekibiyle gündeme gelmiş ancak transferi gerçekleşmemişti. Genç yıldız Avrupa hayalini bu sezon sonunda artık gerçekleştirmek istiyor.

İKİ TALİP VAR

Avrupa'nın köklü kulüplerinden Monaco ve Ajax'ın Abdülkadir Ömür'e talip oldukları ileri sürüldü. İki ekibin de yakından takip ettiği genç yıldız için sezon sonunda Trabzonspor'a teklifte bulunacakları iddia edildi.

TARİHE GEÇECEK RAKAM

Sezon sonu gelecek olan teklifleri değerlendirecek olan Trabzonspor'da yönetim Abdülkadir Ömür için en az 15 milyon euro bekliyor. Transferin bu rakamla gerçekleşmesi halinde 23 yaşındaki yıldız bordo-mavili kulübün en pahalı ikinci satışı olarak tarihe geçecek. (Akşam)