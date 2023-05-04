Trabzonspor’da Uğurcan Çakır’ın alternatifi bulundu! Ivan Brkic...

Bordo-mavili takımda bu yaz ciddi bir hareketlilik bekleniyor. Takımdan gidecekler ve geleceklerin listesi bir hayli kalabalık. Trabzonspor'un bonservis geliri beklediği isimlerden birisi Uğurcan Çakır. Takımın kaptanı kısa süre önce verdiği röportajda Trabzonspor'dan ancak kulübün menfaatleri sağlanırsa ayrılacağını belirtmişti.

Karadeniz temsilcisi sezon sonunda Uğurcan için teklifler bekliyor. Yönetim minimum rakamı 15 milyon euro olarak belirledi. Uğurcan da isterse bu ve üstü rakamlara satışı gerçekleşecek. Deneyimli eldivenin ayrılması halinde bordo-mavililerin listesinin başında Ivan Brkic yer alıyor. 27 yaşındaki eldiven Neftçi Bakü'de forma giyiyor. 1.94'lük kalecinin bonservis bedeli bulunmuyor. (fotomaç)