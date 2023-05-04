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Giriş Tarihi: 4.5.2023 14:59

Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'ın alternatifi bulundu! Ivan Brkic...

Trabzonspor’da Uğurcan Çakır’ın alternatifi bulundu! Ivan Brkic...

Süper Lig'de bu sezon kötü bir süreç geçiren Trabzonspor'da Uğurcan Çakır ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Başarılı kalecinin ayrılık ihtimaline karşın Fırtına Neftçi Bakü'de forma giyen Ivan Brkic'i kadrosuna katmayı düşünüyor.

Bordo-mavili takımda bu yaz ciddi bir hareketlilik bekleniyor. Takımdan gidecekler ve geleceklerin listesi bir hayli kalabalık. Trabzonspor'un bonservis geliri beklediği isimlerden birisi Uğurcan Çakır. Takımın kaptanı kısa süre önce verdiği röportajda Trabzonspor'dan ancak kulübün menfaatleri sağlanırsa ayrılacağını belirtmişti.

Karadeniz temsilcisi sezon sonunda Uğurcan için teklifler bekliyor. Yönetim minimum rakamı 15 milyon euro olarak belirledi. Uğurcan da isterse bu ve üstü rakamlara satışı gerçekleşecek. Deneyimli eldivenin ayrılması halinde bordo-mavililerin listesinin başında Ivan Brkic yer alıyor. 27 yaşındaki eldiven Neftçi Bakü'de forma giyiyor. 1.94'lük kalecinin bonservis bedeli bulunmuyor. (fotomaç)

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Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'ın alternatifi bulundu! Ivan Brkic...
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