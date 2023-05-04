Trabzospor’da 4 bölge için operasyon!

Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica'nın, gelecek sezona yönelik hazırladığı ön transfer raporu belli oldu. Hırvat hocanın; sağ bek, stoper, defansif orta saha ve forvet mevkilerine takviye yapılmasını istediği öğrenildi. Bjelica'nın sunduğu isimleri izlemek ve haklarında rapor oluşturmak için futbol gelişim direktörü İhsan Gündüz Derelioğlu yurt dışına çıktı. Derelioğlu'nun ilk durakları Fransa ve Portekiz olacak. Başkan Ertuğrul Doğan'ın da önümüzdeki hafta Avrupa'ya giderek belirlenen futbolcularla temasa geçeceği belirtildi.





VİSCA VE ÖMÜR MÜJDESİ

Yeni teknik heyeti ile ilk galibiyetini Ankaragücü'nden almayı hedefleyen Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür ve Edin Visca'nın durumları hızla düzeliyor. Uzun süredir sakatlıkları nedeniyle takımdaki yerlerini alamayan iki yıldızın, sağlık ekibine yapılacak idmanlarda kendilerini denemek istediklerini bildirdi. Abdülkadir ve Visca'nın ağrıları olmaması durumunda maç kadrosuna alınacakları ifade edildi. Sol uyluk arka bölgesinde kas yaralanması sonucunda ciddi bir sakatlık geçiren Naci Ünüvar'ın ise sezonu kapattığı öğrenildi. 19 yaşındaki futbolcunun kiralık sözleşmesi haziran ayında bitiyor.