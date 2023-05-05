Ednaldo Rodrigues'den Carlo Ancelotti açıklaması! "Herhangi bir teklifimiz olmadı"

Brezilya Milli Takımı ile Katar Dünya kupasında beklentileri karşılayamayan Tite ile yollar ayrılmıştı.Sambacılar yeni teknik direktörlerini ararken ortaya Jorge Jesus, Carlo Ancelotti, Abel Ferreira ve Fernando Diniz gibi isimler atıldı.

CBF Ednaldo Rodrigues suskunluğunu bozdu. Brezilyalı yönetici Carlo Ancelotti ile resmen ilgilendiklerini duyurdu.

"BUNU SAKLAMANIN ANLAMI YOK"

Fichajes'in haberine göre CBF Başkanı Ednaldo Rodrigues, "Herhangi bir teklifimiz henüz olmadı ancak Ancelotti bizim A planızımız. İlk kez bu kadar açık konuşuyorum ve bu tercihimi saklamanın bir anlamı yok" açıklamasını yaptı.

"B PLANIMIZ VAR"

Başkan Rodrigues, bu açıklamalara ek olarak yedek planları olduğunu aktarırken, "Çok etik olmaya çalışıyorum. Bir kulüple sözleşmesi olan hiçbir hocaya yanaşmam. Sabırlı olmaya ve görüşmek için doğru anı beklemeye çalıştık. Onunda isteğinin olup olmadığını anladığımız andan itibaren her şey çok daha net olacak ve ona göre bir B planımız var" ifadelerini kullandı