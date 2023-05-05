Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Ednaldo Rodrigues'den Carlo Ancelotti açıklaması! "Herhangi bir teklifimiz olmadı"
Giriş Tarihi: 5.5.2023 16:40

Ednaldo Rodrigues'den Carlo Ancelotti açıklaması! "Herhangi bir teklifimiz olmadı"

Ednaldo Rodrigues’den Carlo Ancelotti açıklaması! Herhangi bir teklifimiz olmadı

Brezilya Futbol Federasyonu (CBF) Başkanı Ednaldo Rodrigues, "Bunu saklamanın anlamı yok A planımız Ancelotti" dedi. Böylelikle Sambacıların teknik direktörlük görevine Real Madrid'in çalıştırıcısını düşündüğü kesinleşti. Rodrigues, "Herhangi bir teklifimiz henüz olmadı ancak Ancelotti bizim A planızımız. İlk kez bu kadar açık konuşuyorum ve bu tercihimi saklamanın bir anlamı yok" diye konuştu.

Brezilya Milli Takımı ile Katar Dünya kupasında beklentileri karşılayamayan Tite ile yollar ayrılmıştı.Sambacılar yeni teknik direktörlerini ararken ortaya Jorge Jesus, Carlo Ancelotti, Abel Ferreira ve Fernando Diniz gibi isimler atıldı.

CBF Ednaldo Rodrigues suskunluğunu bozdu. Brezilyalı yönetici Carlo Ancelotti ile resmen ilgilendiklerini duyurdu.

"BUNU SAKLAMANIN ANLAMI YOK"
Fichajes'in haberine göre CBF Başkanı Ednaldo Rodrigues, "Herhangi bir teklifimiz henüz olmadı ancak Ancelotti bizim A planızımız. İlk kez bu kadar açık konuşuyorum ve bu tercihimi saklamanın bir anlamı yok" açıklamasını yaptı.

"B PLANIMIZ VAR"
Başkan Rodrigues, bu açıklamalara ek olarak yedek planları olduğunu aktarırken, "Çok etik olmaya çalışıyorum. Bir kulüple sözleşmesi olan hiçbir hocaya yanaşmam. Sabırlı olmaya ve görüşmek için doğru anı beklemeye çalıştık. Onunda isteğinin olup olmadığını anladığımız andan itibaren her şey çok daha net olacak ve ona göre bir B planımız var" ifadelerini kullandı

EN ÇOK OKUNANLAR

Teröristlerin desteğine ses çıkarmayan Ekrem İmamoğlu, 'Denizli vatanı böldürmez' afişinden rahatsız oldu
AK Parti Yüzyılın Mitingi’ne hazır: İl başkanlığı duyurdu! bu detaylara dikkat…
17/25 Aralık'ın FETÖ kumpası olduğu Kılıçdaroğlu'nun aklına 10 yıl sonra geldi!
Madde bağımlısı doktor 600 kişilik örgütü ele verdi: Operasyonun detaylarına SABAH ulaştı
Başkan Erdoğan'dan The Economist'e tepki! İşte sahada ve masada güçlü Türkiye'nin hikâyesi
The Economist'in skandal kapağına peş peşe tepki: 14 Mayıs'ta cevabını alacaklar
Karadeniz Gazı faturaya yansıdı! Detaylar Resmi Gazete'de: O tutarlar da iade edilecek
SON DAKİKA | Sırbistan'da silahlı saldırı: 8 ölü, 13 yaralı
CHP'den ırkçı afiş! "Romanlar 14 Mayıs'ta bu karikatürü unutmayacak"
Van'da coşkulu kalabalık! Başkan Erdoğan: Terör örgütü bir daha kılınıza ilişemeyecek
ARKADAŞINA GÖNDER
Ednaldo Rodrigues'den Carlo Ancelotti açıklaması! "Herhangi bir teklifimiz olmadı"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA