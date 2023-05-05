Fenerbahçe, Giresunspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Giresunspor maçı hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman salonda core çalışmasıyla başladı. Ardından sahaya geçen futbolcular koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle sürdürdükleri idmanda 2 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Günün tek antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.