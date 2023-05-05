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Giriş Tarihi: 5.5.2023 19:39

Fenerbahçe, Giresunspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

İHA
Fenerbahçe, Giresunspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 33. hafta maçında deplasmanda pazar günü deplasmanda Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Giresunspor maçı hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman salonda core çalışmasıyla başladı. Ardından sahaya geçen futbolcular koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle sürdürdükleri idmanda 2 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Günün tek antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.

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Fenerbahçe, Giresunspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
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