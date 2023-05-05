Fenerbahçe’de Altay Bayındır’ın yerine yıldız kaleci hamlesi! Rui Patricio ...

Spor Toto Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Fenerbahçe, bu hafta sahasında Giresunspor'u konuk edecek. Sarı-lacivertliler bir yandan şampiyonluk yarışında yer alırken bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Fenerbahçe ile ilgili transfer iddiaları da hız kesmeden devam ediyor.

Sarı-lacivertli yönetimin, 35 yaşındaki kaleci Rui Patricio ile bir görüşme yaptığı ve büyük oranda anlaştığı ileri sürüldü. Portekizli eldivenin bir sezon sarı-lacivertli formayı giyeceği ve Altay'la forma rekabeti vereceği belirtildi. (Takvim)