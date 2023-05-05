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Giriş Tarihi: 5.5.2023 11:04

Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın yerine yıldız kaleci hamlesi! Rui Patricio ...

Fenerbahçe’de Altay Bayındır’ın yerine yıldız kaleci hamlesi! Rui Patricio ...

Bu sezon çifte kupa hedefini sürdüren Fenerbahçe'de gelecek sezon için de çalışmalar sürüyor. Sarı lacivertliler için bu doğrultuda flaş bir iddia ortaya atıldı. Buna göre Kanarya yıldız kaleci Rui Patricio'yu kadrosuna katabilir.

Spor Toto Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Fenerbahçe, bu hafta sahasında Giresunspor'u konuk edecek. Sarı-lacivertliler bir yandan şampiyonluk yarışında yer alırken bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Fenerbahçe ile ilgili transfer iddiaları da hız kesmeden devam ediyor.

Sarı-lacivertli yönetimin, 35 yaşındaki kaleci Rui Patricio ile bir görüşme yaptığı ve büyük oranda anlaştığı ileri sürüldü. Portekizli eldivenin bir sezon sarı-lacivertli formayı giyeceği ve Altay'la forma rekabeti vereceği belirtildi. (Takvim)

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Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın yerine yıldız kaleci hamlesi! Rui Patricio ...
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