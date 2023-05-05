Galatasaray’da Okan Buruk’tan rotasyon formülü! Başakşehir’i böyle yıkacak..

Berkan Kutlu ile Oliveira, Barış Alper ile Mertens arasında rekabet yaşanıyor. Kazımcan, Kaan Ayhan ve Yunus Akgün ise yerli diğer alternatifler. Gomis'e tekrar süre vermeye başlayacak Okan Buruk, Adana Demirspor galibiyetini getiren Midtsjö'yü de bu kritik virajda daha çok kullanacak. Buruk, yedek kulübesinin katkısını şampiyonluğun şifresi olarak görüyor.