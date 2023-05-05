Galatasaray’da Okan Buruk’tan rotasyon formülü! Başakşehir’i böyle yıkacak..

Süper Lig'de son iki maçında 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Galatasaray, şampiyonluk yarışında yara aldı ve iki maçta 5 puan kaybetti. En yakın rakibi Fenerbahçe ile 3 puan farkla önde olan sarı-kırmızılı takım pazartesi günü Başakşehir'i evinde konuk edecek.
Galatasaray'ın ligde yakaladığı 14 haftalık galibiyet serisinde tam 20 farklı oyuncu, ilk 11'de görev yaptı. Sarı-kırmızılı ekibin son 5 maçında ise bu sayı 12'ye düştü.
DUBOİS SOLA, GOMİS SAHAYA
Başakşehir maçıyla birlikte ligin sonuna doğru kadroda ufak çaplı değişiklikler olacak. Sol beke Adekugbe yerine Leo Dubois geçecek. Dubois'in 11'e girmesiyle Abdülkerim ve Kerem dışında bir yerliye daha ihtiyaç var.
Berkan Kutlu ile Oliveira, Barış Alper ile Mertens arasında rekabet yaşanıyor. Kazımcan, Kaan Ayhan ve Yunus Akgün ise yerli diğer alternatifler. Gomis'e tekrar süre vermeye başlayacak Okan Buruk, Adana Demirspor galibiyetini getiren Midtsjö'yü de bu kritik virajda daha çok kullanacak. Buruk, yedek kulübesinin katkısını şampiyonluğun şifresi olarak görüyor.
BARIŞ ALPER YILMAZ
Ligde 7 maça ilk 11'de başlayan Barış Alper, attığı 3 golün ikisini kulübeden dahil olduğu maçlarda buldu.
NICOLO ZANIOLO
Bu sezon ligde sadece Karagümrük maçına ilk 11'de başlayan Zaniolo, kulübeden geldiği Kasımpaşa, A.Demir ve Kayseri maçlarında birer gol buldu.
LEO DUBOIS
Sağ bek olarak transfer edilen ancak Boey'in yükselişi ile sol bekte kullanılan Dubois bu sezon sol bekte sahaya çıktığı 12 maçta 1 gol atıp 1 asist yaptı.
BAFETİMBİ GOMİS
Bu sezon ligde 8 gol bulan Gomis, bunların beşini ilk 11'de sahaya çıktığı maçlarda kaydetti.
JUAN MATA
İspanyol oyuncu Mata, sarıkırmızılılara 3 gol-1 asistlik lig katkısı sağladı.