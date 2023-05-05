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Giriş Tarihi: 5.5.2023 08:28 Son Güncelleme: 5.5.2023 08:35

Galatasaray'da Okan Buruk'tan rotasyon formülü! Başakşehir'i böyle yıkacak..

Galatasaray’da Okan Buruk’tan rotasyon formülü! Başakşehir’i böyle yıkacak..

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray pazartesi günü Başakşehir ile kritik bir maça çıkacak. 14 haftalık seride 20 oyuncu ilk 11’de rol alırken, 5 puan kaybının yaşandığı son 5 haftada ise 12 farklı futbolcu maça başlayan ekipteydi. Okan Buruk, kalan 5 haftada rotasyonu artırıp herkesle kazanacak. İşte kritik maçta görev alacak isimler...

Süper Lig'de son iki maçında 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Galatasaray, şampiyonluk yarışında yara aldı ve iki maçta 5 puan kaybetti. En yakın rakibi Fenerbahçe ile 3 puan farkla önde olan sarı-kırmızılı takım pazartesi günü Başakşehir'i evinde konuk edecek.

Galatasaray'ın ligde yakaladığı 14 haftalık galibiyet serisinde tam 20 farklı oyuncu, ilk 11'de görev yaptı. Sarı-kırmızılı ekibin son 5 maçında ise bu sayı 12'ye düştü.

Takım içi rekabet azalınca yedeklerin motivasyonu düştü ve yıpranan ilk 11 önce Karagümrük'e sonra Beşiktaş'a toplam 5 puan kaybetti. Derbide değişikliklerde geç kalan teknik direktör Okan Buruk, kulübede unuttuğu oyuncularını tekrar kazanmaya karar verdi.



DUBOİS SOLA, GOMİS SAHAYA

Başakşehir maçıyla birlikte ligin sonuna doğru kadroda ufak çaplı değişiklikler olacak. Sol beke Adekugbe yerine Leo Dubois geçecek. Dubois'in 11'e girmesiyle Abdülkerim ve Kerem dışında bir yerliye daha ihtiyaç var.

Berkan Kutlu ile Oliveira, Barış Alper ile Mertens arasında rekabet yaşanıyor. Kazımcan, Kaan Ayhan ve Yunus Akgün ise yerli diğer alternatifler. Gomis'e tekrar süre vermeye başlayacak Okan Buruk, Adana Demirspor galibiyetini getiren Midtsjö'yü de bu kritik virajda daha çok kullanacak. Buruk, yedek kulübesinin katkısını şampiyonluğun şifresi olarak görüyor.



BARIŞ ALPER YILMAZ

Ligde 7 maça ilk 11'de başlayan Barış Alper, attığı 3 golün ikisini kulübeden dahil olduğu maçlarda buldu.

NICOLO ZANIOLO

Bu sezon ligde sadece Karagümrük maçına ilk 11'de başlayan Zaniolo, kulübeden geldiği Kasımpaşa, A.Demir ve Kayseri maçlarında birer gol buldu.



LEO DUBOIS

Sağ bek olarak transfer edilen ancak Boey'in yükselişi ile sol bekte kullanılan Dubois bu sezon sol bekte sahaya çıktığı 12 maçta 1 gol atıp 1 asist yaptı.

BAFETİMBİ GOMİS

Bu sezon ligde 8 gol bulan Gomis, bunların beşini ilk 11'de sahaya çıktığı maçlarda kaydetti.



JUAN MATA

İspanyol oyuncu Mata, sarıkırmızılılara 3 gol-1 asistlik lig katkısı sağladı.

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Galatasaray'da Okan Buruk'tan rotasyon formülü! Başakşehir'i böyle yıkacak..
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