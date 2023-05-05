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Giriş Tarihi: 5.5.2023 11:26

Merih Demiral'ın talipleri artıyor! Dev kulüpler harekete geçti...

Merih Demiral’ın talipleri artıyor! Dev kulüpler harekete geçti...

İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta forması giyen milli oyuncu Merih Demiral'ın talipleri artıyor. Gösterdiği performans ile birçok Avrupa devinin radarına giren milli oyuncu ile ilgili sezon sonunda dev kulüplerin harekete geçeceği ifade edildi.

Atalanta'da mevcut teknik adam Gasperini ile tartıştığı iddia edilen Merih Demiral'in talipleri artıyor. İtalyan basınında yer alan habere göre; Premier Lig ekibi Wolverhampton, milli oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.

20 MİLYON EURO BEKLENTİ
Habere göre Atalanta, başarılı savunma oyuncusu için 20 milyon euro bonservis bedeli belirledi. Merih ile Wolverhampton'ın yanı sıra Newcastle United ve Borussia Dortmund'un da ilgilendiği ifade edildi.

Atalanta, Juventus ile yaptığı anlaşmaya göre Merih'in sonraki satışının yüzde 10'luk kısmını İtalyan devine ödeyecek. Atalanta, 25 yaşındaki oyuncunun bonservisini Juventus'tan 21 milyon euro karşılığında almıştı.

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Merih Demiral'ın talipleri artıyor! Dev kulüpler harekete geçti...
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