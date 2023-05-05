Milwaukee Bucks’ta kötü gidişatın faturası Mike Budenholzer’a kesildi!

NBA'de normal sezonu Doğu Konferansı lideri olarak tamamlayan Bucks, ilk turda 1-8 eşleşmesinde Miami Heat'e elendi. Bu sonucun ardından Bucks yönetimi sorumluluğun Mike Budenholzer'a ait olduğunu vurgulayarak 53 yaşındaki çalıştırcıyı görevden aldı.

Yeşillerde beşinci sezonunu tamamlayan deneyimli koçun iki yıl daha 16 milyon dolarlık sözleşmesi bulunuyordu.

Genel Menajer Jon Horst yaptığı açıklamada "Bu değişiklik kararını vermek çok zordu. Bud, beş sezonda takımımızı 50 yıl sonraki ilk şampiyonluğuna ve istikrarlı bir başarı çağına taşımamıza yardımcı oldu. Bud'ın Milwaukee'de yaratılmasına yardımcı olduğu kazanma kültürü için minnettarız. Bu, bir sonraki şampiyonluğumuza doğru ilerlerken yeniden odaklanmamız ve yeniden enerji kazanmamız için bir fırsat." ifadelerini kullandı.