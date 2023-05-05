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Giriş Tarihi: 5.5.2023 16:29

Mustafa Kemal Erkanat Spor Tesisleri 20 yıllığına Samsunspor'a tahsis edildi

AA
Mustafa Kemal Erkanat Spor Tesisleri 20 yıllığına Samsunspor’a tahsis edildi

Mustafa Kemal Erkanat Spor Tesisleri, bu sezon Spor Toto Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'a 20 yıllığına bedelsiz olarak tahsis edildi.

Samsunpor'un altyapı çalışmalarında kullanılan Mustafa Kemal Erkanat Spor Tesisleri'nin de bulunduğu alanın, Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Samsunspor'a tahsis edilmesine karar verildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesinde düzenlenen törenle Samsun Futbol Akademi Projesi Ortak Hizmet Protokolü, Samsunspor Kulübü AŞ Başkan Vekili Veysel Bilen ile Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Metin Köksal tarafından imzalandı.

Protokolün imza törenine katılan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, burada yaptığı konuşmada, tesisin Samsunspor için önem taşıdığını söyledi.

Arazinin tahsisi konusunun çözüme kavuştuğunu dile getiren Muş, "Alanın 20 yıllığına Samsunspor Kulübüne tahsisini gerçekleştirmiş bulunuyoruz. İnşallah nice yeni futbolcular bu tesislerden yetişecektir. Hem Türk futboluna hem Samsun'a önemli başarılar kazandıracaktır. Samsunspor'umuzu, Süper Lig'de önemli başarılar elde edeceği çalışmalarını yürüteceği tesislerde izleme fırsatı bulacağız. Hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Bilen, protokolün imzalanmasının ardından Bakan Muş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş'a isimlerinin yazılı olduğu Yılport Samsunspor forması hediye etti.

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Mustafa Kemal Erkanat Spor Tesisleri 20 yıllığına Samsunspor'a tahsis edildi
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