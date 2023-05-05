Nenad Bjelica’dan Bruno Petkovic’e çağrı!

Transfer çalışmalarına şimdiden start veren Trabzonspor'da teknik direktör Nenad Bjelica, eski öğrencisi Bruno Petkovic'i takımda görmek istiyor. Bu sezon forvet bölgesinde büyük sıkıntılar çeken bordo-mavililerin Hırvat çalıştırıcısı, Petkovic ile bu sorunu çözeceğini düşünüyor. Bjelica'nın, vatandaşını arayarak Trabzonspor'a gelmesi konusunda ikna etmeye çalıştığı bildirildi. Hırvat basını, Dinamo Zagreb ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki golcünün, Trabzonspor'a gidebileceğini yazdı. Hırvatlar, "Dinamo'da rekabet sıkıntısı yok ama Türkiye teklifi çok cazip olabilir. Daha önce birlikte çalıştığı Bjelica ona telefon açarak oradaki projelerini anlattı. Bu onu heyecanlandırdı" ifadelerini kullandı. Petkovic'in kısa sürede kararını vermesi bekleniyor.





FIRTINA'YA ÇİFTE MÜJDE

Trabzonspor'da, Ankaragücü maçı öncesi sevindiren gelişmeler yaşanıyor. Sakatlığını atlatan Edin Visca ile önceki gün takımdan ayrı antrenman yaparak kendini deneyen Abdülkadir Ömür, dünkü idmanda takımla çalıştılar. Oyuncuların durumlarını takip edecek olan teknik heyet, iki yıldızı da A.Gücü maçında oynatmayı planlıyor. Siopis ve Denswil'in ise sakatlıkları devam ediyor.