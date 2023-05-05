Riva’da neler yaşandı neler!

“Hamit Altıntop, Kuntz’tan bir futbolcuyu oynatmasını istiyor. Kuntz kabul etmiyor, ikili tartışıyor. Hamit, konuyu TFF yönetimine getiriyor ama kesin bir sonuca bağlayamıyor. Abdullah Avcı ile görüşme yapıyor. Ama Büyükekşi, “Haziran’da seçim var” diyerek veto ediyor
RİVA'DA NELER YAŞANDI NELER!
PERDE ARKASINI SABAH SPOR TEK TEK AÇIKLIYOR
MURAT ÖZBOSTAN: Çarşamba gecesi bir anda AbdullahAvcı'nın, A Milli Takım'ın başına geçtiği haberleri aldı yürüdü.TFF'den ise ses çıkmadı. Fakat dün TFF, "Böyle bir şeyyok! Kuntz görevinin başında" diye açıklama yaptı. Oysa Avcıile görüşüldü, anlaşıldı. Salı günü Riva'nın ışıkları gece yarısınakadar açıktı. 48 saatte her şey neden değişti?
SELİM SOYDAN: Beni herkes tanır; ben sokak dedikodusu ile konuşmam, doğruları anlatırım. Olay aynen şöyle gerçekleşiyor. Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, göreve kendisinin getirdiği Kuntz'dan bir oyuncuyu oynatmasını istiyor. Onu hep dinleyen Kuntz bu sefer oralı olmuyor ve ikili tartışıyor. Hamit, o günden beri Kuntz'un altını oyuyor. Konuyu TFF yönetiminegetiriyor ama kesin bir sonuca bağlayamıyor.Bağlayamayınca da işi emrivakiye getirip,Abdullah Avcı ile görüşme yapıyor.Abdullah Avcı değerli bir teknik direktör ve o mevkiyi sonuna kadar hak ediyor. Ama hiç kimsenin A Milli Takımı keyfine göre yönetmeye hakkı yok. Nitekim Hamit Altıntop ile Avcı anlaşmasına rağmen, başkan Büyükekşi, "Görev süremizin bitmesine40 gün kalmışken böyle değişiklikolmaz" diyerek veto ediyor.
GALATASARAY AVANTAJI KAYBEDERSE ŞAŞIRIRIM MÖ: Yarış devamediyor. G.Saray 3 puanönde. F.Bahçe takipte,Beşiktaş müthiş bir havayakaladı. Kalan maçlarabakarsanız; şampiyonkim olur bize söyleyebiliyormusunuz? SS: G.Saray hâlâ favori ve şu noktadan avantajını kaybederse çok şaşırırım. Okan Buruk tecrübesiz ama Erden Timur ve Dursun Özbek çok akıllı iki yönetici. Durumu kontrol altına alabilirler. Ben her halükârda işson maça kalırsa ipi F.Bahçe'nin göğüsleyeceğineinanıyorum. Beşiktaş ise geç açıldı.Ancak şansları yok denecek kadar az.
DEVRİM ŞART! TÜM VAR KAYITLARINI AÇIKLAYINKAYITLARINI MÖ: TFF, önceki gün yaptığı açıklama ile Ali Palabıyık'ısezon sonuna kadar kadro dışı bıraktı. Daha önce de MHKimzası ile yapılan açıklamada bazı orta ve VAR hakemlerinegörev verilmeyeceği aktarılmıştı. Kadro dışı kalan bumaçların VAR kayıtları açıklanmalı mı? SS: TFF'nin abdestinden şüphesi olmasa namazından da şüphesi olmaz. Ben olsam bütün VAR kayıtlarını açarım ve yüzde 100 şeffaflık yaratırım. Çünkü artık kimse kimseye güvenmiyor maalesef. Devrimniteliğinde bir karar alınmazsabu güvensizlik ortamıartarak devam edecektir.
CEZALAR YETERSİZ...EN AZ 6 AY VERİRİM MÖ: Siz de yıllarca yöneticilik yaptınız. Son zamanlardabüyük takımların üslup ve dilleri ile ilgili ciddi eleştirilervar. İş sahadan çıktı, bel altına geldi. Neredeyse küfürevaran açıklamalar geliyor. Bu gidişat ne olacak? SS: İlk düğmeyi yanlış iliklerseniz devamı da yanlış gider. Her şeyin başlangıcı Erden Timur'un "Bu ligi bitirtmeyiz" lafı oldu. Gerçi Erden Bey özür diledi ama o günden beri herkes her aklına geleni söylüyor. Bu işi yönetmesi gereken TFF, gereken cezaları veremeyince herkes kendi adaletini sağlamaya çalıştı ve ortaya bu kötü görüntü çıktı. Beşiktaşlı genç yöneticinin demeçleri de çok ayıp. Bunlar racon da bilmiyor. Ben olsam geleceksezonda ilk bu tarz demece 6 aycezayı basarım. Görün bakın herkes ağzındançıkanı nasıl duyuyor!..
JESUS'A BAŞARISIZDİYEN TAŞ OLUR! MÖ: Jesus'u beğenen de var beğenmeyende! Yerden yere vuran isedaha çok. Beklenti büyüktü amabir gerçeği de göz ardı etmeyelim…F.Bahçe şampiyonluk yarışında vekupanın da favorisi! Jesus sizcebaşarılı mı başarısız mı?
SS: Şu ana kadar F.Bahçe'nin puan ortalaması 2.2 ve bu şampiyonluk için yeterli normalde. Jesus'a başarısız diyen taş olur. G.Saray'ın ekstra başarısı Jesus'u ikinci sırada tuttu. Tabii ki bütün derbilerdehayal kırıklığı yaratması da bu tabloyuyarattı. Avrupa, kupa ve lige toplu bakarsak Jesus başarılı. Ama şanssız...