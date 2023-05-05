Riva’da neler yaşandı neler!

PERDE ARKASINI SABAH SPOR TEK TEK AÇIKLIYOR

Beni herkes tanır; ben sokak dedikodusu ile konuşmam, doğruları anlatırım. Olay aynen şöyle gerçekleşiyor. Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, göreve kendisinin getirdiği Kuntz'dan bir oyuncuyu oynatmasını istiyor. Onu hep dinleyen Kuntz bu sefer oralı olmuyor ve ikili tartışıyor. Hamit, o günden beri Kuntz'un altını oyuyor.değerli bir teknik direktör ve o mevkiyi sonuna kadar hak ediyor. Ama hiç kimsenin A Milli Takımı keyfine göre yönetmeye hakkı yok. Nitekim Hamit Altıntop ile Avcı anlaşmasına rağmen, başkan Büyükekşi,diyerek veto ediyor.G.Saray hâlâ favori ve şu noktadan avantajını kaybederse çok şaşırırım. Okan Buruk tecrübesiz ama Erden Timur ve Dursun Özbek çok akıllı iki yönetici. Durumu kontrol altına alabilirler.TFF'nin abdestinden şüphesi olmasa namazından da şüphesi olmaz. Ben olsam bütün VAR kayıtlarını açarım ve yüzde 100 şeffaflık yaratırım. Çünkü artık kimse kimseye güvenmiyor maalesef.İlk düğmeyi yanlış iliklerseniz devamı da yanlış gider. Her şeyin başlangıcı Erden Timur'unlafı oldu. Gerçi Erden Bey özür diledi ama o günden beri herkes her aklına geleni söylüyor. Bu işi yönetmesi gereken TFF, gereken cezaları veremeyince herkes kendi adaletini sağlamaya çalıştı ve ortaya bu kötü görüntü çıktı. Beşiktaşlı genç yöneticinin demeçleri de çok ayıp. Bunlar racon da bilmiyor.Şu ana kadar F.Bahçe'nin puan ortalaması 2.2 ve bu şampiyonluk için yeterli normalde. Jesus'a başarısız diyen taş olur. G.Saray'ın ekstra başarısı Jesus'u ikinci sırada tuttu.Avrupa, kupa ve lige toplu bakarsak Jesus başarılı. Ama şanssız...