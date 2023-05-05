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Giriş Tarihi: 5.5.2023

Riva’da neler yaşandı neler!

MURAT ÖZBOSTAN MURAT ÖZBOSTAN
Riva’da neler yaşandı neler!

Hamit Altıntop, Kuntz’tan bir futbolcuyu oynatmasını istiyor. Kuntz kabul etmiyor, ikili tartışıyor. Hamit, konuyu TFF yönetimine getiriyor ama kesin bir sonuca bağlayamıyor. Abdullah Avcı ile görüşme yapıyor. Ama Büyükekşi, “Haziran’da seçim var” diyerek veto ediyor

RİVA'DA NELER YAŞANDI NELER!

PERDE ARKASINI SABAH SPOR TEK TEK AÇIKLIYOR
MURAT ÖZBOSTAN: Çarşamba gecesi bir anda Abdullah Avcı'nın, A Milli Takım'ın başına geçtiği haberleri aldı yürüdü. TFF'den ise ses çıkmadı. Fakat dün TFF, "Böyle bir şey yok! Kuntz görevinin başında" diye açıklama yaptı. Oysa Avcı ile görüşüldü, anlaşıldı. Salı günü Riva'nın ışıkları gece yarısına kadar açıktı. 48 saatte her şey neden değişti?




SELİM SOYDAN: Beni herkes tanır; ben sokak dedikodusu ile konuşmam, doğruları anlatırım. Olay aynen şöyle gerçekleşiyor. Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, göreve kendisinin getirdiği Kuntz'dan bir oyuncuyu oynatmasını istiyor. Onu hep dinleyen Kuntz bu sefer oralı olmuyor ve ikili tartışıyor. Hamit, o günden beri Kuntz'un altını oyuyor. Konuyu TFF yönetimine getiriyor ama kesin bir sonuca bağlayamıyor. Bağlayamayınca da işi emrivakiye getirip, Abdullah Avcı ile görüşme yapıyor. Abdullah Avcı değerli bir teknik direktör ve o mevkiyi sonuna kadar hak ediyor. Ama hiç kimsenin A Milli Takımı keyfine göre yönetmeye hakkı yok. Nitekim Hamit Altıntop ile Avcı anlaşmasına rağmen, başkan Büyükekşi, "Görev süremizin bitmesine 40 gün kalmışken böyle değişiklik olmaz" diyerek veto ediyor.




GALATASARAY AVANTAJI KAYBEDERSE ŞAŞIRIRIM
MÖ: Yarış devam ediyor. G.Saray 3 puan önde. F.Bahçe takipte, Beşiktaş müthiş bir hava yakaladı. Kalan maçlara bakarsanız; şampiyon kim olur bize söyleyebiliyor musunuz?
SS: G.Saray hâlâ favori ve şu noktadan avantajını kaybederse çok şaşırırım. Okan Buruk tecrübesiz ama Erden Timur ve Dursun Özbek çok akıllı iki yönetici. Durumu kontrol altına alabilirler. Ben her halükârda iş son maça kalırsa ipi F.Bahçe'nin göğüsleyeceğine inanıyorum. Beşiktaş ise geç açıldı. Ancak şansları yok denecek kadar az.




DEVRİM ŞART! TÜM VAR KAYITLARINI AÇIKLAYINKAYITLARINI
MÖ: TFF, önceki gün yaptığı açıklama ile Ali Palabıyık'ı sezon sonuna kadar kadro dışı bıraktı. Daha önce de MHK imzası ile yapılan açıklamada bazı orta ve VAR hakemlerine görev verilmeyeceği aktarılmıştı. Kadro dışı kalan bu maçların VAR kayıtları açıklanmalı mı?
SS: TFF'nin abdestinden şüphesi olmasa namazından da şüphesi olmaz. Ben olsam bütün VAR kayıtlarını açarım ve yüzde 100 şeffaflık yaratırım. Çünkü artık kimse kimseye güvenmiyor maalesef. Devrim niteliğinde bir karar alınmazsa bu güvensizlik ortamı artarak devam edecektir.

CEZALAR YETERSİZ... EN AZ 6 AY VERİRİM
MÖ: Siz de yıllarca yöneticilik yaptınız. Son zamanlarda büyük takımların üslup ve dilleri ile ilgili ciddi eleştiriler var. İş sahadan çıktı, bel altına geldi. Neredeyse küfüre varan açıklamalar geliyor. Bu gidişat ne olacak?
SS: İlk düğmeyi yanlış iliklerseniz devamı da yanlış gider. Her şeyin başlangıcı Erden Timur'un "Bu ligi bitirtmeyiz" lafı oldu. Gerçi Erden Bey özür diledi ama o günden beri herkes her aklına geleni söylüyor. Bu işi yönetmesi gereken TFF, gereken cezaları veremeyince herkes kendi adaletini sağlamaya çalıştı ve ortaya bu kötü görüntü çıktı. Beşiktaşlı genç yöneticinin demeçleri de çok ayıp. Bunlar racon da bilmiyor. Ben olsam gelecek sezonda ilk bu tarz demece 6 ay cezayı basarım. Görün bakın herkes ağzından çıkanı nasıl duyuyor!..

JESUS'A BAŞARISIZ DİYEN TAŞ OLUR!
MÖ: Jesus'u beğenen de var beğenmeyen de! Yerden yere vuran ise daha çok. Beklenti büyüktü ama bir gerçeği de göz ardı etmeyelim… F.Bahçe şampiyonluk yarışında ve kupanın da favorisi! Jesus sizce başarılı mı başarısız mı?
SS: Şu ana kadar F.Bahçe'nin puan ortalaması 2.2 ve bu şampiyonluk için yeterli normalde. Jesus'a başarısız diyen taş olur. G.Saray'ın ekstra başarısı Jesus'u ikinci sırada tuttu. Tabii ki bütün derbilerde hayal kırıklığı yaratması da bu tabloyu yarattı. Avrupa, kupa ve lige toplu bakarsak Jesus başarılı. Ama şanssız...

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Riva’da neler yaşandı neler!
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