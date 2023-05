Sen neymişsin be Haaland

Yaz transfer dönemindeilk sezonunda gösterdiği performansla adeta düşman çatlatıyor. Herkesi kıskandıran bir oyun ortaya koyan Norveçli santrfor, kırdığı rekorlara her maç bir yenisini ekliyor. West Ham United karşılaşmasında takımnın ikinci golünü atan Haaland, bu sezon ligde 31 maçta ağları 35. kez havalandırdı. Böyleliklegeçti ve22 yaşındaki futbolcu, ayrıca ligde 5 takımdan daha fazla fileleri sarsmayı başardı. Son iki yılda 600 milyon dolar harcayıp beklentilerin çok uzağında kalanbaşta olmak üzerevetek başına geride bırakırken Crystal Palace (35) ile aynı golü attı.Manchester City formasıyla tüm kulvarlarda 51 kez kalecileri mağlup eden genç Viking, kulüp tarihine geçti.Norveçli yıldız, 13 gol daha bulması halinde İngiltere tarihine adını altın harflerle yazdıracak. 1927-28 Everton forması giyen'ın, 63 gollük rekorunu tarihe gömecek.Manchester City çalıştırıcısı Guardiola, "İnanılmaz" dediği oyuncusu için, "Ondan gol bekliyorduk ama Cole ve Shearer'ın rekorlarını kırmak başka bir şey" yorumunu yaptı. İngiliz efsane futbolcu Alan Shearer daifadelerini kullandı.1 GÖRÜŞFutbolun biyonik santrforuöncelikle yaşı daha çok genç (22). Aslında onun en büyük özelliğinin ne olduğunu anlamak çok önemli. Ben her zaman yeri geldikçe bir konu üzerinde görüş bildiriyorum. Günümüz futbolunda öyle bir tempo oluştu ki, can dayanmaz.Ben Haaland'ı futbolun biyonik santrforu olarak yorumluyorum. Dünya yıldızı Messi, neden büyük yaratıcı özelliklerini üst düzeyde Barcelona'da sergiledi? Çünkü Barça'da müthiş bir pas trafiği ve takım oyunu vardı. Aynı Barcelona gibi Guardiola ile birlikte Manchester City de bu tarz futbol oynuyor.