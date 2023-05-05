Sen neymişsin be Haaland

İlk sezonunda harikalar yaratan 22 yaşındaki santrfor, 35 golle Premier Lig tarihine geçti. Chelsea (31) başta olmak üzere 5 takımdan daha fazla ağları havalandırdı. Tüm kulvarlarda 51 kez fileleri buldu. 13 gol kaydetmesi halinde Ada’da en tepeye çıkacak
Yaz transfer döneminde babasınınizinden giderek60 milyon Eurobonvervis karşılığındaManchester City'ye imza atanErling Haaland, ilk sezonunda gösterdiği performansla adeta düşman çatlatıyor. Herkesi kıskandıran bir oyun ortaya koyan Norveçli santrfor, kırdığı rekorlara her maç bir yenisini ekliyor. West Ham United karşılaşmasında takımnın ikinci golünü atan Haaland, bu sezon ligde 31 maçta ağları 35. kez havalandırdı. Böylelikle Alan Shearer(34) ve Andy Cole'u (34) geçti ve Premier Lig'de bir dönemde en çokgol atan isim oldu. 22 yaşındaki futbolcu, ayrıca ligde 5 takımdan daha fazla fileleri sarsmayı başardı. Son iki yılda 600 milyon dolar harcayıp beklentilerin çok uzağında kalan Chelsea(31) başta olmak üzere NottinghamForest (30), Wolverhampton (29),Southampton (28) ve Everton'ı (27) tek başına geride bırakırken Crystal Palace (35) ile aynı golü attı.
95 YILLIK REKORU GÖMDÜ
Manchester City formasıyla tüm kulvarlarda 51 kez kalecileri mağlup eden genç Viking, kulüp tarihine geçti. 1928-29'da 38 gol kaydeden TommyJohnson'ı geride bırakarak bir sezondatüm kulvarda en çok gol atan futbolcuoldu. Norveçli yıldız, 13 gol daha bulması halinde İngiltere tarihine adını altın harflerle yazdıracak. 1927-28 Everton forması giyen Dixie Dean'ın, 63 gollük rekorunu tarihe gömecek.
'İNANILMAZ, EN İYİSİ O'
Manchester City çalıştırıcısı Guardiola, "İnanılmaz" dediği oyuncusu için, "Ondan gol bekliyorduk ama Cole ve Shearer'ın rekorlarını kırmak başka bir şey" yorumunu yaptı. İngiliz efsane futbolcu Alan Shearer da "Daha iyi birinin rekoru kırmasınıisteyemezdim. Sadece 28 yıl sürdü.O en iyisi" ifadelerini kullandı.
1 GÖRÜŞ ÖMER ÜRÜNDÜL
Futbolun biyonik santrforu Haaland'ın öncelikle yaşı daha çok genç (22). Aslında onun en büyük özelliğinin ne olduğunu anlamak çok önemli. Ben her zaman yeri geldikçe bir konu üzerinde görüş bildiriyorum. Günümüz futbolunda öyle bir tempo oluştu ki, can dayanmaz. Fizik açıdan çok güçlübir futbolcu. Ben Haaland'ı futbolun biyonik santrforu olarak yorumluyorum. Dünya yıldızı Messi, neden büyük yaratıcı özelliklerini üst düzeyde Barcelona'da sergiledi? Çünkü Barça'da müthiş bir pas trafiği ve takım oyunu vardı. Aynı Barcelona gibi Guardiola ile birlikte Manchester City de bu tarz futbol oynuyor. Haaland'ı da bu yüzdendünya konuşuyor.