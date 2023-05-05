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Giriş Tarihi: 5.5.2023 19:47

Son dakika haberi: Gaziantep FK Süper Lig'e geri dönüyor! Resmi başvurular yapıldı...

DHA
Son dakika haberi: Gaziantep FK Süper Lig’e geri dönüyor! Resmi başvurular yapıldı...

Deprem felaketi sonrası Süper Lig'den çekilme kararı alan Gaziantep FK, 2023-24 sezonunda lige devam etmek için Türkiye Futbol Federasyonu'na resmi başvuru yapıldığını açıkladı.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan asrın felaketinden sonra ligden çekilme kararı alan Gaziantep FK, 2023-24 sezonunda lige devam etmek için Türkiye Futbol Federasyonu'na resmi başvuru yapıldığını açıkladı.

Gaziantep FK'dan yapılan açıklamada, "Spor Toto Süper Lig 2022-2023 sezonuna şehrimizde yaşanan ve on bir ilin etkilendiği deprem felaketinin ardından çekilme kararı alan Gaziantep Futbol Kulübümüz, 2023-2024 sezonunda devam etmek adına resmi başvurusunu gerçekleştirdi. Kulübümüzün 2022-2023 sezonunda ligden çekilmesinin ardından yeni sezonda Süper Lig'de devam etmesi üzerine resmi başvuru da Türkiye Futbol Federasyonu'na iletildi. Konuyla ilgili olarak Federasyon Başkanı Sayın Mehmet Büyükekşi'de yapılan başvurular sonucunda yasal prosedürlerin bir an önce yerine getirileceğini belirterek, başarı dileklerinde bulundu" ifadelerine yer verildi.

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Son dakika haberi: Gaziantep FK Süper Lig'e geri dönüyor! Resmi başvurular yapıldı...
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