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Giriş Tarihi: 5.5.2023 11:07

Trabzonspor Abdülkadir Ömür'ün bonservisini belirledi!

Trabzonspor Abdülkadir Ömür’ün bonservisini belirledi!

Hollanda ve Fransız kulüplerinin takibinde olduğu öğrenilen Abdülkadir ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Trabzonspor, genç yıldız için 15 milyon euro'luk bir bonservis belirledi.

Trabzonspor yeni sezon için transfer çalışmalarına bir yandan başlarken, kadrodaki bazı isimlere ise taliplerin çıktığı öğrenildi. Bu sezonki performansı ile dikkatleri üzerine çeken Abdülkadir Ömür'e Fransa ve Hollanda'dan talipler olduğu ileri sürüldü. Hollanda basınında yer alan haberlere göre Ajax'ın gündeminde olan milli futbolcu için Fransız kulübü Monaco da zemin yokluyor.

Trabzonspor yönetiminin Bjelica'nın da onay vermesi durumunda transfere izin verebileceği ancak en az 15 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli talep edeceği belirtiliyor.
(Hürriyet)

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Trabzonspor Abdülkadir Ömür'ün bonservisini belirledi!
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