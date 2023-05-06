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Giriş Tarihi: 6.5.2023 12:06 Son Güncelleme: 6.5.2023 12:06

Fenerbahçe'den golcü operasyonu! Ante Rebic...

Fenerbahçe’den golcü operasyonu! Ante Rebic...

Fenerbahçe'de transfer operasyonu için düğmeye basıldı. Listedeki yıldızlarla görüşmelerini sürdüren sarı-lacivertliler, sezonun sona ermesinin ardından üst üste bombaları patlatacak. İlk hedef olarak Rangers ile sözleşmesi biten Ryan Kent'i ikna aşamasına getiren yönetim, Milan'ın yıldızı Ante Rebic'i de kadroya katmak için harekete geçti.

Yaz transfer sezonu çalışmalarına şimdiden başlayan Fenerbahçe'ye müjdeli haberler geliyor. 2 kulvarda da yoluna devam eden Kanarya'da teknik direktör Jorge Jesus ile yeni sözleşme imzalanmak isteniyor. Portekizli hoca, sarı-lacivertli yönetimin yaptığı teklife sezon sonunu işaret ederek karşılık verdi.

Jesus'un yönetimle iyi ilişkileri bulunmasından dolayı yeni sözleşmeye sıcak baktığı ifade ediliyor.

Kent'i ikna aşamasında olan Fenerbahçeli kurmaylar, gözünü yeniden Milan'ın yıldızı Ante Rebic'e çevirdi. Kanarya'nın uzun süredir peşinde olduğu Hırvat futbolcu ile ilgili sevindiren bir gelişme yaşandı.

TAKIMINDAN AYRILIYOR!
Tuttosport'un haberine göre; Hırvat yıldız Ante Rebic, Milan'dan ayrılmaya hazırlanıyor. İtalyan ekibinin gelecek planları arasında yer almayan 29 yaşındaki futbolcu, yaz transfer sezonunda takıma veda edecek. (fotoMaç)

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Fenerbahçe'den golcü operasyonu! Ante Rebic...
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