Galatasaray’da Başakşehir maçı öncesi Okan Buruk’tan oyunculara uyarı! Kart sınırında olan isimler...

Sarı-kırmızılılar ligde 5 kritik maça çıkmaya hazırlanırken sarı kart sınırında bulunan oyuncuların durumu da teknik heyeti endişelendiriyor. Bu hafta Medipol Başakşehir karşısına çıkacak olan Aslan, sonrasında ise İstanbulspor, Sivasspor ve A.Gücü ile oynayıp ardından da son hafta evinde F.Bahçe'yi konuk edecek.



Bu zorlu fikstürde Mauro İcardi, Sacha Boey, Sergio Oliveira, Kerem Aktürkoğlu ve Milot Rashica sarı kart sınırında bulunuyor. Teknik direktör Okan Buruk ise "5 maçta da sizi sahada istiyorum. Hepiniz çok kritik bir hamle olmadıktan sonra sakın kart görmeyin" ifadeleriyle futbolcularını uyardı.