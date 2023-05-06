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Giriş Tarihi: 6.5.2023 11:27

Galatasaray'dan Moussa Dembele hamlesi!

Galatasaray’dan Moussa Dembele hamlesi!

Spor Toto Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray'da gelecek sezon için çalışmalar hız kazandı. 2023/2024 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeyi hedefleyen sarı-kırmızılılar, yıldız golcünün menajeriyle büyük ölçüde anlaşma sağladı.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Başakşehir ile zirve yarışını yakından ilgilendiren kritik bir maça çıkacak olan Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Sezonun bitimine sayılı haftalar kala en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılılar, transferde gaza bastı.

Bu sezon yaptığı takviyelerle gündem olan sarı-kırmızılılar, gelecek sezon öncesi de birçok yıldızı takıma kazandıracak. Bu doğrultuda çalışmalarını yürüten sarı-kırmızılılarda önceliklerden biri forvet transferi...

Cimbom, sezon başında PSG'den kiraladığı ve performansıyla takdir toplayan Mauro Icardi'nin bonservisini almak istiyor. Adı Avrupa'nın birçok kulübüyle anılan Arjantinli yıldızın gelecek sezon takımda kalıp kalmayacağı ise belirsizliğini koruyor.

MOUSSA DEMBELE ASLAN GİBİ
Galatasaray eski göz ağrısı Moussa Dembele'de bu kez mutlu sona ulaşacak gibi görünüyor. Sarı-kırmızılı yönetim, Lyon'la sözleşme uzatmayacak olan 26 yaşındaki futbolcunun menajeriyle Fransa'da bir araya geldi. Görüşmede imza parası ve yıllık ücrette büyük ölçüde anlaşma sağlandı.

Fransız golcüyle Marsilya, Aston Villa ve Southampton da ilgileniyor. Ancak G.Saray'ın bu transferi gerçekleştirmeye en yakın kulüp olduğu belirtildi. 26 yaşındaki golcünün güncel piyasa değeri ise 15 milyon Euro. (fotoMaç)

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Galatasaray'dan Moussa Dembele hamlesi!
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