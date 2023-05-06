Galatasaray’dan Moussa Dembele hamlesi!

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Başakşehir ile zirve yarışını yakından ilgilendiren kritik bir maça çıkacak olan Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Sezonun bitimine sayılı haftalar kala en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılılar, transferde gaza bastı.

Bu sezon yaptığı takviyelerle gündem olan sarı-kırmızılılar, gelecek sezon öncesi de birçok yıldızı takıma kazandıracak. Bu doğrultuda çalışmalarını yürüten sarı-kırmızılılarda önceliklerden biri forvet transferi...

Cimbom, sezon başında PSG'den kiraladığı ve performansıyla takdir toplayan Mauro Icardi'nin bonservisini almak istiyor. Adı Avrupa'nın birçok kulübüyle anılan Arjantinli yıldızın gelecek sezon takımda kalıp kalmayacağı ise belirsizliğini koruyor.

MOUSSA DEMBELE ASLAN GİBİ

Galatasaray eski göz ağrısı Moussa Dembele'de bu kez mutlu sona ulaşacak gibi görünüyor. Sarı-kırmızılı yönetim, Lyon'la sözleşme uzatmayacak olan 26 yaşındaki futbolcunun menajeriyle Fransa'da bir araya geldi. Görüşmede imza parası ve yıllık ücrette büyük ölçüde anlaşma sağlandı.

Fransız golcüyle Marsilya, Aston Villa ve Southampton da ilgileniyor. Ancak G.Saray'ın bu transferi gerçekleştirmeye en yakın kulüp olduğu belirtildi. 26 yaşındaki golcünün güncel piyasa değeri ise 15 milyon Euro. (fotoMaç)