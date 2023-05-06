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Giriş Tarihi: 6.5.2023 12:09

Jude Bellingham Real Madrid yolunda! Transfer gerçekleşirse takımın en çok kazanan 2. oyuncusu olacak...

Jude Bellingham Real Madrid yolunda! Transfer gerçekleşirse takımın en çok kazanan 2. oyuncusu olacak...

Borussia Dortmund'un genç yıldızı Jude Bellingham'ın Real Madrid'e transfer olmasına kesin gözüyle bakılıyor. İngiliz genç yıldızın imzalayacağı sözleşme ile birlikte İspanyol devinde kadrodaki en çok kazanan ikinci isim olacağı iddia edildi.

Borussia Dortmund'un 19 yaşındaki yıldızı Jude Bellingham'ın Real Madrid'e transferine artık kesin gözüyle bakılıyor.

İspanya'nın önde gelen radyolarından Cadena SER'de yer alan habere göre; İngiliz genç yıldız imzalayacağı sözleşmeyle birlikte takımın en çok kazanan ikinci oyuncusu olacak.

Haberde yer alan bilgiye göre; Bellingham, haftalık 380 bin Pound ile takımın en çok kazanan ismi olan Eden Hazard'ın ardından en çok kazanan ikinci isim olacak.

Orta saha oyuncusunun 6 yıllık kontrat imzalaması bekleniyor.

REAL MADRİD PAZARLIKTA
Borussia Dortmund oyuncusu için 150 milyon Euro civarında bonservis bedeli talep ediyor. Real Madrid ise yüksek bulduğu bu rakam yerine 100 milyon Euro civarında transferi tamamlamak istiyor.

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Jude Bellingham Real Madrid yolunda! Transfer gerçekleşirse takımın en çok kazanan 2. oyuncusu olacak...
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