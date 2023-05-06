Son dakika haberleri: Süper Lig’de Beşiktaş’ın rakibi Antalyaspor! Zorlu maçta 11’ler belli oldu…

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak. Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.
İLK 11'LER BELLİ OLDU
ANTALYASPOR: Leite, Bünyamin, Veysel, Ömer, Cemali, Erdal, Fernando, Fredy, Doğukan, Larsson, Wright.
BEŞİKTAŞ: Mert, Rosier, Welinton, Saiss, Masuaku, Amir, Maxim, Gedson, Redmond, Cenk, Aboubakar.
CENK TOSUN KART CEZA SINIRINDA
Siyah-beyazlı ekipte Cenk Tosun, sarı kart ceza sınırında yer alıyor.
Sezonun geride kalan bölümündeki Bitexen Giresunspor, Trabzonspor ve Adana Demirspor maçlarında sarı kart gören golcü oyuncu, Antalyaspor karşılaşmasında da kart görmesi halinde Adana Demirspor ile oynanacak mücadelede görev yapamayacak.