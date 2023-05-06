Son dakika haberleri: Süper Lig’de Beşiktaş’ın rakibi Antalyaspor! Zorlu maçta 11’ler belli oldu…

CENK TOSUN KART CEZA SINIRINDA

Siyah-beyazlı ekipte Cenk Tosun, sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Sezonun geride kalan bölümündeki Bitexen Giresunspor, Trabzonspor ve Adana Demirspor maçlarında sarı kart gören golcü oyuncu, Antalyaspor karşılaşmasında da kart görmesi halinde Adana Demirspor ile oynanacak mücadelede görev yapamayacak.