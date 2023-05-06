Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika haberleri: Süper Lig’de Beşiktaş’ın rakibi Antalyaspor! Zorlu maçta 11’ler belli oldu…
Giriş Tarihi: 6.5.2023 17:55 Son Güncelleme: 6.5.2023 17:58

Son dakika haberleri: Süper Lig’de Beşiktaş’ın rakibi Antalyaspor! Zorlu maçta 11’ler belli oldu…

Son dakika haberleri: Süper Lig’de Beşiktaş’ın rakibi Antalyaspor! Zorlu maçta 11’ler belli oldu…

Son dakika haberleri… Süper Lig’in 33. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Antalyaspor’a konuk oluyor. Zirve yarışında iddiasını sürdüren siyah-beyazlı ekip, saat 19.00’da başlayacak mücadelede galibiyet arayacak. Zorlu karşılaşmanın tüm detaylarını ve canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz. İşte son dakika haberinin detayları…

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak. Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

ANTALYASPOR: Leite, Bünyamin, Veysel, Ömer, Cemali, Erdal, Fernando, Fredy, Doğukan, Larsson, Wright.

BEŞİKTAŞ: Mert, Rosier, Welinton, Saiss, Masuaku, Amir, Maxim, Gedson, Redmond, Cenk, Aboubakar.

Ligde oynadığı son maçta Galatasaray'ı mağlup ederek zirve yarışında puan farkını düşüren siyah-beyazlılar, 31 karşılaşmada topladığı 65 puanla 3. sırada yer alıyor.

Son maçında VavaCars Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 1-0'la geçen Antalyaspor ise 36 puanla 12. basamakta bulunuyor.

CENK TOSUN KART CEZA SINIRINDA

Siyah-beyazlı ekipte Cenk Tosun, sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Sezonun geride kalan bölümündeki Bitexen Giresunspor, Trabzonspor ve Adana Demirspor maçlarında sarı kart gören golcü oyuncu, Antalyaspor karşılaşmasında da kart görmesi halinde Adana Demirspor ile oynanacak mücadelede görev yapamayacak.

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Son dakika haberleri: Süper Lig’de Beşiktaş’ın rakibi Antalyaspor! Zorlu maçta 11’ler belli oldu…
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