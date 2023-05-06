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Giriş Tarihi: 6.5.2023 11:38

Trabzonspor'dan Alieu Fadera bombası!

Trabzonspor’dan Alieu Fadera bombası!

Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor yeni sezonda beklentilerin bir hayli altında kaldı. Bordo mavililer bu anlamda teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde kolları sıvadı. Fırtına son olarak Belçika ekibi Zulte Waregem formasını terleten 21 yaşındaki Gambiyalı futbolcu Alieu Fadera'yı yakın takibe aldı. Afrikalı futbolcunun Anthony Nwakaeme benzerliği ise büyük dikkat çekiyor.

Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor için işler bu yıl istediği gibi gitmemişti. Başkan Ertuğrul Doğan ve teknik direktör Nenad Bjelica'nın ortak kararıyla takımda baştan aşağı değişim başladı. Fırtına dört koldan yeni sezon kadrosunda bulunduracağı oyuncuları arıyor. Scout ekibinin önerisiyle gündeme gelen isimlerden biri de Alieu Fadera. 21 yaşındaki Gambiyalı futbolcu bu sezon Zulte Waregem formasıyla gösterdiği performansla birçok Avrupa kulübünün de dikkatini çekti. Genç sol kanat oyuncusu bordo-mavililer tarafından da yakından izleniyor

ARAŞTIRMALAR SÜRÜYOR
Trabzonspor, Alieu Fadera'yı tam anlamıyla markaja almış durumda. 21 yaşındaki oyuncunun, futbolculuğu kadar, profesyonel bakış açısı, hayatı gibi birçok farklı konu mercek altında. Bordo-mavililer tüm bu araştırmalar sonucunda olumlu bir rapor çıkarsa Belçika Kulübü Zulte Waregem ile masaya oturacak. Tarafların yine de bir ön görüşme yapması bekleniyor. Süratiyle bilinen Fadera'nın da kariyerinin bu döneminde yeni bir maceraya hazır olduğu öğrenildi. Gambiyalı yıldızın, Belçika temsilcisi ile 30 Haziran 2025'e kadar kontratı bulunuyor. (fotoMaç)

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Trabzonspor'dan Alieu Fadera bombası!
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