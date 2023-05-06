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Giriş Tarihi: 6.5.2023 11:55

Wout Weghorst'un menajerinden Manchester United açıklaması!

Wout Weghorst’un menajerinden Manchester United açıklaması!

Weghorst'un Manchester United'da gelecek sezon olmayacağının iddia edilmesi üzerine menajeri açıklama yaptı.

Devre arasında Beşiktaş'taki kiralık sözleşmesi feshedilip Manchester United'a kiralanan Wout Weghorst'un geleceğiyle ilgili menajeri açıklama yaptı.

İngiliz basını Weghorst'un yüksek maliyeti ve takıma katkısı arasında uçurum olması nedeniyle gelecek sezon United'da kalmayacağını iddia etti. Konuyla ilgili açıklama yapan Weghorst'un menajeri Simon Cziommer yaptığı açıklamada, "Wout'un United'daki durumuyla ilgili henüz verilmiş bir karar yok. ten Hag ile görüşmelerimiz var ama bundan bir sonuç çıkaramayız. Bekleyerek kulübün niyetinin ne olacağını hep birlikte göreceğiz" sözlerini kullandı.

30 yaşındaki Hollandalı forvet Beşiktaş formasıyla sezonun ilk yarısında oynadığı 16 lig maçında 8 gol 4 asist üreterek takıma büyük katkı sağlamıştı. Weghorst, Manchester United formasıyla oynadığı 13 Premier Lig maçında gol sevinci yaşayamadı. (sporx)

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Wout Weghorst'un menajerinden Manchester United açıklaması!
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