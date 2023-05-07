Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Altay'da kümede kalma sevinci
Giriş Tarihi: 7.5.2023 19:36

Altay'da kümede kalma sevinci

DHA
Altay’da kümede kalma sevinci

Spor Toto 1'inci Lig'de evinde Altaş Denizlispor'u 3-0 mağlup eden Altay, bitime 2 hafta kala kümede kalmayı garantiledi.

Spor Toto 1'inci Lig'de evinde Altaş Denizlispor'u 3-0 mağlup eden Altay, bitime 2 hafta kala kümede kalmayı garantiledi. Müsabaka sonunda orta saha yuvarlağında kenetlenerek diğer maçların sonuçlarını bekleyen siyah-beyazlılar, son düdüklerin ardından büyük sevinç yaşadı. Altay Başkanı Ayhan Dündar, taraftarlara üçlü çektirerek coşkuya ortak oldu. İzmir ekibinde teknik direktör Tuna Üzümcü ve futbolcular da ligde kalmayı kutladı.

Ligde 37 puana ulaşan Altay, önümüzdeki haftayı bay geçip son hafta Tuzlaspor'u konuk edecek. Siyah-beyazlılar son maçını kaybetse bile önümüzdeki hafta 34 puanlı Altınordu'nun 33 puanlı Erzurumspor'la evinde oynayacağı karşılaşmada hangi sonuç çıkarsa çıksın, iki takımdan birini sezon sonunda ikili averajda geride bırakacak.

Ligde küme düşen son takım Gençlerbirliği (34), Altınordu (34) ya da Erzurumspor (33) olacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Hatay’da 4.7’lik deprem! AFAD açıkladı!
Son dakika: İstanbul'da yüzyılın mitingine rekor katılım! Başkan Erdoğan'dan önemli mesajlar: Bay Bay Kemal'in kabusunu bitirmeyeceğiz
Kemal Kılıçdaroğlu ve 7'li koalisyona İstanbul mitinginde soğuk duş! Alanı dolduramadılar
Kemal Kılıçdaroğlu varolan projeyi vadetti! Bakan Karaismailoğlu'ndan cevap: ‘Günaydın, sen treni kaçırmışsın’
Batı medyası 'operasyona' devam ediyor! "Sonunda Erdoğan'dan kurtuluyor muyuz?" başlığı attılar
Bakan Özer açıkladı: Eğitime seçim arası ve 45 bin öğretmen ataması!
Kirli pazarlığın tüm detayları tek tek ortaya çıktı! HDK Kurulu’nda kararlaştırıldı: Dikkat çeken ‘özerklik’ detayı
İstanbullulara 6 yeni müjde! Bakan Kurum "Çalışmalarımızı başlattık" diyerek duyurdu...
Tarihi gün tarihi miting | Başkan Erdoğan'a büyük destek: Reis'i yalnız bırakmadık, bırakmayız
Twitter'da sansür rezaleti! Şimdi de Türkiye Yüzyılına sistematik engelleme
ARKADAŞINA GÖNDER
Altay'da kümede kalma sevinci
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA