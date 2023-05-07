Barış Alper’e derbi ödülü

Galatasaray'ın Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 3-0 yendiği derbiye damgasını vuran Barış Alper Yılmaz, sezon içinde Sivas deplasmanı ve Ankaragücü maçında galibiyeti getiren kritik goller atmıştı.Bu sezon 4 milyon TL olan garanti ücreti 7 milyon TL'ye çıkartılan genç futbolcu gelecek sezonlarda sırasıylaTakım içi dengeler dikkate alınarak maaşında iyileştirme yapılan Barış Alper, sezon başında Rusya'dan teklif almıştı. Teknik direktör Okan Buruk, takımda kalmasına ikna ettiği oyuncuyu joker olarak kullandı.Sezonun ilk yarısındaki Beşiktaş derbisinde sol açık oynayan ve İcardi'ye gol pası veren Barış Alper, Fenerbahçe deplasmanında forvetteydi. Okan Buruk, son 5 maç için Barış Alper'i ilk 11'e hazırlıyor.Aslan'ın deneyim abidesi Dries Mertens,. Önceki gece, eşinin yakın arkadaşı olan şarkıcıkonserine giden ve burada ilk kutlamayı yapan Belçikalı yıldız dün de Metin Oktay Tesisleri'nde pastasını üfledi. Teknik ekip ve oyuncular Mertens'i tek tek kutladı...Dokuz sezon formasını giydiği İtalyan ekibi Napoli'nin şampiyon olmasını mesajları ile kutlayan Mertens, dün de pasta kesimi öncesinde sıranın Galatasaray'a geldiğini söyledi. Doğum günü kutlaması için teşekkür eden Belçikalı hücum oyuncusu, "Napoli ligi kazandı bu başarı beni burada şampiyon olmak için daha da acıktırdı" ifadelerini kullandı.