Barış Alper’e derbi ödülü

Kadıköy’deki Fenerbahçe maçına damga vuran Barış Alper’i teknik heyet joker olarak gördü. Yönetim, Rusya’dan teklif alan oyuncuya 5 sene için 60 milyon TL ödeme garantisi verip futbolcuyu rahatlattı
Galatasaray'ın Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 3-0 yendiği derbiye damgasını vuran Barış Alper Yılmaz, sezon içinde Sivas deplasmanı ve Ankaragücü maçında galibiyeti getiren kritik goller atmıştı. Sarı-kırmızılı yönetim,Barış Alper'in performansını ödüllendirmekararı almış ve sözleşmesini2027'ye kadar uzatmıştı. 22 yaşındakihücum oyuncusunun mali şartlarıbelli oldu, işte detaylar...
Bu sezon 4 milyon TL olan garanti ücreti 7 milyon TL'ye çıkartılan genç futbolcu gelecek sezonlarda sırasıyla 10, 12, 14 ve 18 milyon TL kazanacak. Takım içi dengeler dikkate alınarak maaşında iyileştirme yapılan Barış Alper, sezon başında Rusya'dan teklif almıştı. Teknik direktör Okan Buruk, takımda kalmasına ikna ettiği oyuncuyu joker olarak kullandı.
İLK 11'E HAZIRLIYOR
Sezonun ilk yarısındaki Beşiktaş derbisinde sol açık oynayan ve İcardi'ye gol pası veren Barış Alper, Fenerbahçe deplasmanında forvetteydi. Okan Buruk, son 5 maç için Barış Alper'i ilk 11'e hazırlıyor.
ÖNCE KONSERDE SONRA FLORYA'DA KUTLADI
Aslan'ın deneyim abidesi Dries Mertens, 36. yaşını dün öncekonserde sonra Florya'dakutladı. Önceki gece, eşinin yakın arkadaşı olan şarkıcı Hadise'nin konserine giden ve burada ilk kutlamayı yapan Belçikalı yıldız dün de Metin Oktay Tesisleri'nde pastasını üfledi. Teknik ekip ve oyuncular Mertens'i tek tek kutladı...
'ŞAMPİYONLUK İÇİN ÇOK AÇIM'
Dokuz sezon formasını giydiği İtalyan ekibi Napoli'nin şampiyon olmasını mesajları ile kutlayan Mertens, dün de pasta kesimi öncesinde sıranın Galatasaray'a geldiğini söyledi. Doğum günü kutlaması için teşekkür eden Belçikalı hücum oyuncusu, "Napoli ligi kazandı bu başarı beni burada şampiyon olmak için daha da acıktırdı" ifadelerini kullandı.