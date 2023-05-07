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Giriş Tarihi: 7.5.2023

Demir, ezip geçiyor

Demir, ezip geçiyor

Mavi Şimşekler, evinde Alanyaspor’u 4-2 devirip galibiyet serisini 5’e çıkardı. Belhanda 2 gol, bir asistle geceye damga vururken, Adana Demir son 2 maçta 9 gol buldu

Adana Demirspor, sahasında konuk ettiği Alanyaspor'u 4-2 yenerek üst üste beşinci galibiyetini aldı. Gol düellosunda perdeyi Akdeniz ekibi adına Koulouris açtı. Ev sahibi, Cherif Ndiaye ile yanıt verdi. 45+6'da Belhanda durumu 2-1 yaparken, Ömer Erdoğan'ın ekibi Alanyaspor, bu kez 45+11'de Efecan'ın penaltısıyla skoru eşitledi. İkinci yarıda Adana Demirspor fırtınası vardı. 56. dakikada Belhanda'nın pasında Yusuf Sarı takımını 3-2 öne geçirdi. 33 yaşındaki Faslı yıldız, 66'da yine sahne alıp tabelayı belirledi: 4-2. Bu sezon evinde yenilmeyen tek takım olan Adana Demir, bu unvanını korudu.

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Demir, ezip geçiyor
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