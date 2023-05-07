Demir, ezip geçiyor

Adana Demirspor, sahasında konuk ettiği Alanyaspor'u 4-2 yenerek üst üste beşinci galibiyetini aldı.Ev sahibi, Cherif Ndiaye ile yanıt verdi. 45+6'dadurumu 2-1 yaparken, Ömer Erdoğan'ın ekibi Alanyaspor, bu kez 45+11'de'ın penaltısıyla skoru eşitledi. İkinci yarıda Adana Demirspor fırtınası vardı. 56. dakikada Belhanda'nın pasında Yusuf Sarı takımını 3-2 öne geçirdi. 33 yaşındaki Faslı yıldız, 66'da yine sahne alıp tabelayı belirledi: 4-2.