FENERBAHÇE HABERLERİ: Giresunspor maçının galibiyet şifresi belli oldu

Süper Lig'de kayıpların telafisinin olmadığı sürece girildi… Ligde şampiyonluk hesapları yapan Fenerbahçe, bugün kümede kalma mücadelesi içindeki Giresunspor'a konuk oluyor. İki takımın da 3 puandan başka düşüncesi yok. Sarılacivertliler, 4 farklı kazanması halinde maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturup, liderlik yarışı verdiği Galatasaray'ı da baskı altına almayı düşünüyor. Hakan Keleş'le yollarını ayıran ev sahibi, 3 gün önce takımın başına geçen İrfan Buz yönetiminde, taraftarının da desteği ile sonuca gitmek istiyor.
BAŞKAN NAHİD YAMAK, SABAH SPOR'A KONUŞTU
Kadıköy'de 1-0 öne geçmesine rağmen sahadan 2-1 yenik ayrılan Fenerbahçe galibiyetin şifresini, "Golü erken bul, işi şansa bırakma" olarak belirledi. Giresun Başkanı Nahid Yamak ise, SABAH Spor'a verdiği demeçte, "Fenerbahçe büyük bir camia ama maç 11 futbolcuyla oynanıyor. Bizim de aslanlar gibi futbolcularımız var. Final niteliğinde bir maç. Bence şampiyonluğun Beşiktaş'la birlikte 3 adayı var ama biz şampiyonluğu kimin alacağı ile ilgilenmiyoruz. Hedefimiz ligde kalmak. Çünkü düzgün ve temiz futbola inanan bir kulübüz" ifadelerini kullandı.
FENERBAHÇE'DE 4 FUTBOLCU SINIRDA
Sivasspor maçında kırmızı kart gören İrfan Can Kahveci ile sarı kart cezalısı durumuna düşen Willian Arao, Giresun'a karşı forma giyemeyecek. Bugünkü maçta ise 4 isim sınırda. Teknik heyet, başta Valencia olmak üzere Serdar Aziz, Miha Zajc ve Samet Akaydın'a, Trabzonspor karşılaşması düşünülerek ekstra dikkatli olmaları uyarısında bulundu. Sınırdaki bir diğer isim Gustavo Henrique ise Giresun kafilesinde yer almadı.
SÜPERMAN DÖNÜYOR
Sivas ile oynanan lig maçında kafa travması yaşayan ve kupada aynı rakibe karşı forma giyemeyen Valencia, Giresun'da takıma katılacak. Teknik direktör Jesus, maçın durumuna göre Ekvadorlu yıldıza süre verecek. Süper Lig'de 27 golle krallık yarışında zirvede olan Süperman lakaplı futbolcu, son 3 maçı sessiz geçti. Valencia, fileleri bir kez havalandırması halinde Alex, bunu iki kere yapması halinde ise Aykut Kocaman'ı yakalayacak.
ALİOSKİ KADRO DIŞI!
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Giresun maçı öncesi sürpriz bir karara imza attı. Son haftalarda şans verdiği Alioski'yi maç kadrosuna almadı. Bu durum sarı-lacivertli taraftarlarda şaşkınlığa neden oldu. Sosyal medyada, "Oyna deyince ruhunu verdi. Peres dönünce yine kafileye alınmadı. Yazık oluyor" yorumları yapıldı.