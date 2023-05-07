FENERBAHÇE HABERLERİ: Giresunspor maçının galibiyet şifresi belli oldu

BAŞKAN NAHİD YAMAK, SABAH SPOR'A KONUŞTU

Kadıköy'de 1-0 öne geçmesine rağmen sahadan 2-1 yenik ayrılan Fenerbahçe galibiyetin şifresini, "Golü erken bul, işi şansa bırakma" olarak belirledi. Giresun Başkanı Nahid Yamak ise, SABAH Spor'a verdiği demeçte, "Fenerbahçe büyük bir camia ama maç 11 futbolcuyla oynanıyor. Bizim de aslanlar gibi futbolcularımız var. Final niteliğinde bir maç. Bence şampiyonluğun Beşiktaş'la birlikte 3 adayı var ama biz şampiyonluğu kimin alacağı ile ilgilenmiyoruz. Hedefimiz ligde kalmak. Çünkü düzgün ve temiz futbola inanan bir kulübüz" ifadelerini kullandı.