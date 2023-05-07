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Giriş Tarihi: 7.5.2023 14:12

FENERBAHÇE HABERLERİ: Paul Onuachu listeye alındı

FENERBAHÇE HABERLERİ: Paul Onuachu listeye alındı

Fenerbahçe, Southampton forması giyen Paul Onuachu’yu listesine aldı. 24 yaşındaki Nijeryalı golcüyü kiralamak için menajeriyle temas kurulacak.

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, gelecek sezon için de transfer çalışmalarını sürdürüyor. Avrupa'dan birçok ismi gündemine alan Sarı-Lacivertliler, aradığı forveti İngiltere'de buldu. Kanarya, Southampton'da forma giyen Paul Onuachu'yu listesine aldı. Fenerbahçe yetkilileri, 28 yaşındaki Nijeryalı golcünün durumunu yakından takip ediyor.

CHAMPIONSHIP'TE FORMA GİYMEK İSTEMİYOR
Golcü futbolcu, takımı Southampton'ın Premier Lig'den düşmesi halinde bir alt lig olan Champhionship'te forma giymek istemiyor. 34 maçta 24 puan toplayan Southampton, Premier Lig'de son sırada ve küme düşmesine kesin de gözüyle bakılıyor. Kulübü Southampton ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihine kadar devam eden 2.01 boyundaki futbolcunun menajeriyle önümüzdeki haftalarda temas kurulacağı öğrenildi.

BU SEZON 9 MAÇTA GOL ATAMADI
17 milyon Euro değer biçilen futbolcu için kiralama formülünün masada olduğu gelen haberler arasında. Genk'te 22 maçta 17 gol attıktan sonra Southampton'a gelen futbolcu bu sezon 9 maçta oynarken gol üretemedi. Nijeryalı, geçen sezon Genk'te 45 maçta 23 gol 2 asist kaydetti. Onuachu kariyerinde daha önce Midtjylland forması da giydi. (Takvim)

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FENERBAHÇE HABERLERİ: Paul Onuachu listeye alındı
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