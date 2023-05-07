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Giriş Tarihi: 7.5.2023 10:37

GALATASARAY HABERLERİ: Barış Alper Yılmaz'a derbi ödülü

MEHMET ÖZCAN
GALATASARAY HABERLERİ: Barış Alper Yılmaz’a derbi ödülü

Galatasaray'da teknik heyet, Kadıköy’deki Fenerbahçe maçına damga vuran Barış Alper’i joker olarak gördü. Yönetim, Rusya’dan teklif alan oyuncuya 5 sene için 60 milyon TL ödeme garantisi verip futbolcuyu rahatlattı.

Galatasaray'ın Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 3-0 yendiği derbiye damgasını vuran Barış Alper Yılmaz, sezon içinde Sivas deplasmanı ve Ankaragücü maçında galibiyeti getiren kritik goller atmıştı. Sarı-kırmızılı yönetim, Barış Alper'in performansını ödüllendirme kararı almış ve sözleşmesini 2027'ye kadar uzatmıştı. 22 yaşındaki hücum oyuncusunun mali şartları belli oldu, İşte detaylar...

Bu sezon 4 milyon TL olan garanti ücreti 7 milyon TL'ye çıkartılan genç futbolcu gelecek sezonlarda sırasıyla 10, 12, 14 ve 18 milyon TL kazanacak. Takım içi dengeler dikkate alınarak maaşında iyileştirme yapılan Barış Alper, sezon başında Rusya'dan teklif almıştı. Teknik direktör Okan Buruk, takımda kalmasına ikna ettiği oyuncuyu joker olarak kullandı.

Bu arada sezonun ilk yarısındaki Beşiktaş derbisinde sol açık oynayan ve İcardi'ye gol pası veren Barış Alper, Fenerbahçe deplasmanında forvetteydi. Okan Buruk, son 5 maç için Barış Alper'i ilk 11'e hazırlıyor.

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GALATASARAY HABERLERİ: Barış Alper Yılmaz'a derbi ödülü
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