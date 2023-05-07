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Giriş Tarihi: 7.5.2023 10:58 Son Güncelleme: 7.5.2023 11:01

GALATASARAY HABERLERİ: Erden Timur'dan Galatasaraylı oyuncuların ailelerine tarihi mektup

SPOR SERVİSİ
GALATASARAY HABERLERİ: Erden Timur’dan Galatasaraylı oyuncuların ailelerine tarihi mektup

Galatasaray Sportif A.Ş Başkan Vekili Erden Timur, tüm oyuncuların ailesine özel mektuplar yazarak teşekkür etti.

Yabancı futbolcular da dahil olmak üzere takımın ailelerine gönderilen mektuplarda "Ne güzel bir evlat yetiştirmişsiniz. Duruşuyla, karakteriyle, milyonlarca kişiye ilham olan, başarıları ile tarih yazan ama mütevaziliğini ve saygısını koruyan bir evlat yetiştirmek, her anne babanın yapacağı bir şey değil. Biliyoruz ki bu başarıda en büyük pay, onu bu şekilde yetiştiren ve hayata hazırlayan sizlerin. Ne kadar mutlu olsanız az. Bilmenizi isteriz ki onlar bu çatı altında bize emanet. Sizin evlatlarınız bizim evlatlarımız" ifadeleri yer aldı.

İŞ İLANI: CFO ARANIYOR
Galatasaray'ın profesyonel yönetici kadrosundaki değişiklikler sürüyor. Sarı-kırmızılı kulübün mevcut Mali İşler ve Kurumsal Hizmetler Direktörü (CFO) Sevinç Ayışığı görevinden ayrılıyor. G.Saray Başkanı Dursun Özbek, yeni CFO için arayışlarını sürdürüyor. Gündeme gelen ilk isim Sedef Hacısalihoğlu olsa da camia içerisinde olumlu karşılık alınamadı. Daha önce G.Saray'da iki kez bu görevi yapan Hacısalihoğlu, Finansal Fair Play'de hesaplama hatası yaparak takımın transfer sezonunu forvetsiz kapatmasına yol açmıştı. Gündeme gelen bir diğer isim Mete İkiz ise Galatasaray'da daha önce yöneticilik yaptığı için bu teklife sıcak bakmadı.

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GALATASARAY HABERLERİ: Erden Timur'dan Galatasaraylı oyuncuların ailelerine tarihi mektup
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