GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk’tan Muslera’ya özel görev

MERTENS ÖNCE KONSERDE SONRA FLORYA'DA KUTLADI

Bu arada Aslan'ın deneyim abidesi Dries Mertens, 36. yaşını dün önce konserde sonra Florya'da kutladı. Önceki gece, eşinin yakın arkadaşı olan şarkıcı Hadise'nin konserine giden ve burada ilk kutlamayı yapan Belçikalı yıldız dün de Metin Oktay Tesisleri'nde pastasını üfledi. Teknik ekip ve oyuncular Mertens'i tek tek kutladı.

'ŞAMPİYONLUK İÇİN ÇOK AÇIM'

9 sezon formasını giydiği İtalyan ekibi Napoli'nin şampiyon olmasını mesajları ile kutlayan Mertens, dün de pasta kesimi öncesinde sıranın Galatasaray'a geldiğini söyledi. Doğum günü kutlaması için teşekkür eden Belçikalı hücum oyuncusu, "Napoli ligi kazandı bu başarı beni burada şampiyon olmak için daha da acıktırdı" ifadelerini kullandı.