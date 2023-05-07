GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk’tan Muslera’ya özel görev

Lider Galatasaray, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki idman ile devam etti. Okan Buruk yönetimindeki antrenman taktik ağırlıklı gerçekleştirilirken hücum aksiyonları üzerinde de duruldu. Buruk, forvetlerle özel olarak ilgilendi.
OKAN BURUK'TAN MUSLERA'YA GÖREV
Karagümrük ve Beşiktaş maçlarında toplam 6 golü kalesinde gören ve eleştiri oklarını da üzerine çeken Muslera, Başakşehir maçına büyük bir konsantrasyon ile hazırlanıyor. Uruguaylı file bekçisi ile yedek kaleci Okan Kocuk pas ve oyun kurma idmanları da yaparken Okan Buruk, oyun planında Muslera'dan hızlı ve uzun toplarla takımı hücuma çıkarmasını istedi.
MERTENS ÖNCE KONSERDE SONRA FLORYA'DA KUTLADI
Bu arada Aslan'ın deneyim abidesi Dries Mertens, 36. yaşını dün önce konserde sonra Florya'da kutladı. Önceki gece, eşinin yakın arkadaşı olan şarkıcı Hadise'nin konserine giden ve burada ilk kutlamayı yapan Belçikalı yıldız dün de Metin Oktay Tesisleri'nde pastasını üfledi. Teknik ekip ve oyuncular Mertens'i tek tek kutladı.
'ŞAMPİYONLUK İÇİN ÇOK AÇIM'
9 sezon formasını giydiği İtalyan ekibi Napoli'nin şampiyon olmasını mesajları ile kutlayan Mertens, dün de pasta kesimi öncesinde sıranın Galatasaray'a geldiğini söyledi. Doğum günü kutlaması için teşekkür eden Belçikalı hücum oyuncusu, "Napoli ligi kazandı bu başarı beni burada şampiyon olmak için daha da acıktırdı" ifadelerini kullandı.