Gözü kiralık oyuncularda

Trabzonspor'da teknik direktör Nenad Bjelica, bir taraftan bu sezon kalan maçlarda takımı toparlayacak skorlar almaya çalışırken bir taraftan da gelecek sezonki kadrosunu şekillendirmenin planlarını yapıyor.51 yaşındaki çalıştırıcı, bu oyuncuları takip etmekle görevli olan antrenör Turgut Kural'dan rapor talep etti.Hazırlanan rapor üzerine Kural ile görüşmeler yapacak olan Bjelica'nın, 13 oyuncunun geleceğiyle alakalı bir karar vereceği belirtildi.Flavio'nun da 2 milyon dolarlık satın alma opsiyonu Al-Taawon tarafından devreye sokulabilir.Trabzonspor'da sakatlıkları geçen ve takımla çalışmalara başlayan Edin Visca ve Abdülkadir Ömür'ün gözü teknik direktör Nenad Bjelica'da. İki isim de Ankaragücü maçında sahada olmayı çok isterken Hırvat teknik adama, "Hocam bu süreçte takım için çok şey yapmak istiyoruz. Lütfen bize bu maçta formayı ver" dedi.