Hücumu sen başlat

Karagümrük ve Beşiktaş maçlarında toplam 6 golü kalesinde gören ve eleştiri oklarını da üzerine çeken Muslera, Başakşehir maçına büyük bir konsantrasyon ile hazırlanıyor.Lider G.Saray, yarın oynanacak Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki idman ile devam etti. Okan Buruk yönetimindeki antrenman taktik ağırlıklı gerçekleştirilirken hücum aksiyonları üzerinde de duruldu. Buruk, forvetlerle özel olarak ilgilendi.Şampiyonlar Ligi finali (10 Haziran 2023) nedeniyle Olimpiyat Stadı 11 Mayıs sonrasında kullanıma kapatıldı. İstanbulspor'un ev sahipliği yapacağı Galatasaray maçı için stat arayışı başladı. Beşiktaş'ın Vodafone Park için olumsuz tavrı sonrasında Başakşehir Fatih Terim Stadı gündeme geldi.