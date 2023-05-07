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Giriş Tarihi: 7.5.2023

Hücumu sen başlat

Hücumu sen başlat

Uruguaylı kaleci, Başakşehir’in açık gördüğü bölgesine doğru takımını yönlendirecek, oyunu kendi kuracak

Karagümrük ve Beşiktaş maçlarında toplam 6 golü kalesinde gören ve eleştiri oklarını da üzerine çeken Muslera, Başakşehir maçına büyük bir konsantrasyon ile hazırlanıyor. Uruguaylı file bekçisi ile yedek kaleci Okan Kocuk pas ve oyun kurma idmanları da yaparken Okan Buruk, oyun planında Muslera'dan hızlı ve uzun toplarla takımı hücuma çıkarmasını istedi.

TAKTİK ZAMANI
Lider G.Saray, yarın oynanacak Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki idman ile devam etti. Okan Buruk yönetimindeki antrenman taktik ağırlıklı gerçekleştirilirken hücum aksiyonları üzerinde de duruldu. Buruk, forvetlerle özel olarak ilgilendi.

SON FORMÜL BAŞAKŞEHİR
Şampiyonlar Ligi finali (10 Haziran 2023) nedeniyle Olimpiyat Stadı 11 Mayıs sonrasında kullanıma kapatıldı. İstanbulspor'un ev sahipliği yapacağı Galatasaray maçı için stat arayışı başladı. Beşiktaş'ın Vodafone Park için olumsuz tavrı sonrasında Başakşehir Fatih Terim Stadı gündeme geldi.

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Hücumu sen başlat
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