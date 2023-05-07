İş ilanı: CFO aranıyor!

G.Saray'ın profesyonel yönetici kadrosundaki değişiklikler sürüyor. Sarı-kırmızılı kulübün mevcut Mali İşler ve Kurumsal Hizmetler Direktörü (CFO) Sevinç Ayışığı görevinden ayrılıyor. G.Saray Başkanı Dursun Özbek, yeni CFO için arayışlarını sürdürüyor. Gündeme gelen ilk isim Sedef Hacısalihoğlu olsa da camia içerisinde olumlu karşılık alınamadı.Gündeme gelen bir diğer isim Mete İkiz ise Galatasaray'da daha önce yöneticilik yaptığı için bu teklife sıcak bakmadı.