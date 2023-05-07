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Giriş Tarihi: 7.5.2023

İş ilanı: CFO aranıyor!

İş ilanı: CFO aranıyor!

Sarı-kırmızılı kulüp mali işlerini emanet edecek yeni bir yöneticinin peşine düştü

G.Saray'ın profesyonel yönetici kadrosundaki değişiklikler sürüyor. Sarı-kırmızılı kulübün mevcut Mali İşler ve Kurumsal Hizmetler Direktörü (CFO) Sevinç Ayışığı görevinden ayrılıyor. G.Saray Başkanı Dursun Özbek, yeni CFO için arayışlarını sürdürüyor. Gündeme gelen ilk isim Sedef Hacısalihoğlu olsa da camia içerisinde olumlu karşılık alınamadı. Daha önce G.Saray'da iki kez bu görevi yapan Hacısalihoğlu, Finansal Fair Play'de hesaplama hatası yaparak takımın transfer sezonunu forvetsiz kapatmasına yol açmıştı. Gündeme gelen bir diğer isim Mete İkiz ise Galatasaray'da daha önce yöneticilik yaptığı için bu teklife sıcak bakmadı.

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İş ilanı: CFO aranıyor!
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