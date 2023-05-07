Kuntz’un hiçbir özelliği, metodu yok

A Milli Takım'da AbdullahAvcı direkten döndü. Yaşananlarınperde arkasını Selim Soydan'ınağzından SABAH SPOR'DA okuduk.Kuntz ile yola devametmek mantıklı mı? Yoksa sizde olsanız böyle bir değişiklikyapar mıydınız?
Kuntz'un karşısına sadece Avcı'yı değil, Aykut Kocaman'ı, İsmail Kartal'ı, Sergen Yalçın'ı koyarım. Hiçbirözelliği, ekstra metoduolmayan, altyapı tecrübesinesahip bir teknik direktörü,"yönetirim" aklıyla seçti Hamit Altıntop. Hatasını Portekiz maçında anlamalıydı ama FaroeAdaları'na mağlup olduktan sonra bile sahip çıktı. Başkan Büyükekşi çok detaylı bir gelişme planının peşinde. Bunu Kuntz ile yapamaz. Avcı'nın daha önceki millitakım görevinde nasıl bir plan yaptığını, gençlerliginden, yabancı sayısına kadaren ufak detayı raporladığını biliyoruz. Sonrasında neler olduğu da ortada. Bir hatırlatma yapayım… Teknik adamların masanın etrafında oturduğu bir programda, Aykut Kocaman; "Yabancı sayısı altıoldu. Neden beş değil veya yedideğil. Bu rakam nasıl ortayaçıktı. Hangi etkenbunu ortayaçıkardı. Bilmiyoruz" dedi. Futbolu, bu ülkenin ve liglerin sıkıntısını çekmiş, sorunları çözmüş veya çözememiş yetkin isimlerin yönetmesi gerekir. Sorun da burada,Federasyonu yönetenler, iplerinellerinden gitmesini istemiyor.
KOALİSYON HEP VAR, İSİMLER DEĞİŞİYOR Beşiktaş Başkanı Ahmet NurÇebi, "Asıl koalisyonu bize karşıkurdular. Kol kola girdiler" diyerekGalatasaray ile Fenerbahçe'yieleştirdi. Bu koalisyon meselesiGalatasaray Başkanı DursunÖzbek'in açıklamalarıyla gündemedüştü. Yıllardır bu mesleğin içindesiniz,kulüplerin zaman zaman koalisyonkurduğunu düşünüyor musunuz? Kulüpler Birliği zaten bir "koalisyon kurumu" değil mi? Parayı nasıl paylaşacakları konusundadirsek dirseğe oturmuyorlar mı? Ya da Yıldırım Demirören ile Adnan Polat'ın, bir yemek sonrasında, "Kupa sizin, lig bizim" açıklaması neyi ifade ediyordu. Dursun Özbek'i telaşlandıran, Fenerbahçe ile girdiği rekabette Beşiktaş'ın sesinin çıkmaya başlaması. Sivasspor'un "ofsaytımsı" denilerek sayılmayan golünden sonra Beşiktaş yöneticileri hiç açıklama yapmadı. Golün kavgasını Fenerbahçe ile Galatasaray yaptı.
O zaman bunu eleştirmiştim; "Beşiktaşbu ligde yok mu? Bu kararlaonlar zarara uğramıyor mu?" dedim.Deprem sonrasında bir anda potaya girme şansınıyakalayan, Hatay ve Gaziantep'in maçlarının"oynanmamış" sayılmasını isteyen AhmetNur Çebi, tekrar iddialı konuma gelince hatırladı.Ve elbette Galatasaray'ın sosyal medyada gündemyaratma gücü… Trol hesapların algıyıyönetmeye başlaması, Ali Şansalan olayıile birlikte nasıl bir kötülükle karşı karşıyaolduklarını Beşiktaş yöneticilerininanlamasını sağladı. Kimse merak etmesin,Giresun'da Fenerbahçe için bir hata yapılırsa,bu kez yan yana gelenler değişir. Yani; koalisyonhep var, sadece isimler-resimler değişir…
JESUS'UN KALMASI İDDİAYI PERÇİNLER Daha önce Jesus'a imzaattırılması gerektiğini söylemiştiniz.Yönetimin düşüncesinedir? Bir imza atılacaksakaç yıllık olmalı? Fenerbahçe şu anda üç kupa için iddialı. Türkiye Kupası, şampiyonluk ve Süper Kupa… Hepsini de alabilir, kaybedebilir de. Sonuç ne olursa olsun, Jorge Jesus iledevam etmek, yeni sezondagelişmeyi hızlandırır, iddiayıda perçinler. Taraftar benzer performansları gösteren Kocaman veya Kartal'ın oynattığı oyundan şikâyet ediyordu. Jesus bunu da değiştirdi; agresif,golün peşinde,dikine oynamaya çalışan bir takım yaptı. Kasım ayında "100 golü geçerler mi?" tartışması yapılıyordu. Jesus taraftarın gözüne girse de derbi kazanamadığı için gönlüne sokulamadı henüz. Kesinlikle devam etmeli, rötuşları yapmalı. İlk 22'si olan bir Fenerbahçe var. İyi takım olmak da önemli…
BAŞAKŞEHİR'E KAYBEDERSE LİG YARIŞINI KAYBEDERLER! G.Saray-F.Bahçe derbisinekadar iki takım kayıp yaşar mı?Aslantepe'deki maça şu ankipuan farkıyla mı çıkarlar? Fenerbahçe, İstanbulspor şokundan sonra Sivas'ta kazanarak travmayı atlattı. Galatasaray ise üç gol yediği Karagümrük sonrasında, Beşiktaş'a da üç gol yiyerek yenildi. Bu krizi sanki Fenerbahçe daha iyi yönetiyor. Okan Hoca antrenmanı seyirciye açarak oyuncular üzerindeki baskıyı azaltmaya, onlara sorumluluk vermeye çalışıyor. Bu nedenle Başakşehir karşılaşması çok önemli. Puan kaybederlerse, ligi de kaybederler.
ERKEN GOL ŞART Gelelim bu akşamkiGiresun-F.Bahçe maçına.Rakip yeni hocayla sahayaçıkacak. İrfan Buz bukadar kısa sürede takımanasıl etki eder? Fenerbahçekazanmaktan başka sonuçdüşünmüyor. Nasıl bir karşılaşmabekliyorsunuz? İki takım için de çok zor maç olacak. İstanbul'un teknik direktörü Fatih Tekke Giresun'u yendiği maç sonrasında, "hak etmedik" açıklamasını yaptı. İyi bir takım yaptı Hakan Keleş. Beşiktaşlılar, Fenerbahçe ile Galatasaray'ıyenmekle gururlanıyor ama Giresunsporbunu daha sezonun ilk yarısındayaptı. Maçı ilk gol belirler. Fenerbahçe erken dakikalarda öne geçerse, Giresunlu oyuncuların motivasyonunu bitirebilir. Aksi durum ise dirençli hale getirir. Fenerbahçe kazanarak, bir gün sonraki Galatasaray maçına da etki edecek. Her şeyi ile sınırlarda bir karşılaşma… Giresun'un yeni hocası İrfan Buz, bu tarztansiyonu yüksek maçlara alışık bir isim.
MHK HAKEMLERE BEDEL ÖDETMELİ! MHK son zamanlardahakemlerle ilgili açıklamalaryaparak hattabazılarının isimlerini vererekonları kamuoyununönüne atıyor. Son örnekAli Palabıyık. Bu politikayınasıl değerlendiriyorsunuz?
Çok doğru yapıyorlar. "Yap, yanına kalsın" dönemini bitiriyorlar. Çünkü daha önce bu saçma kararlar sonrasında yollarına devam ediyorlardı. Hepimiz düşünüyorduk ki abileri istediği için böyle yaptılar. Bugünün ortamında, kararların "adaletli" olmadığının zirveye çıktığı dönemde, kabul edilemez durumların, bedeli ödetilmeli. Kimsenin bizi, birbirimize düşürmeye hakkı yok.