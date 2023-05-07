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Giriş Tarihi: 7.5.2023

Kuntz’un hiçbir özelliği, metodu yok

Kuntz’un hiçbir özelliği, metodu yok
PAZAR SOHBETİ
MURAT ÖZBOSTAN - GÜRCAN BİLGİÇ

A Milli Takım'da Abdullah Avcı direkten döndü. Yaşananların perde arkasını Selim Soydan'ın ağzından SABAH SPOR'DA okuduk. Kuntz ile yola devam etmek mantıklı mı? Yoksa siz de olsanız böyle bir değişiklik yapar mıydınız?
Kuntz'un karşısına sadece Avcı'yı değil, Aykut Kocaman'ı, İsmail Kartal'ı, Sergen Yalçın'ı koyarım. Hiçbir özelliği, ekstra metodu olmayan, altyapı tecrübesine sahip bir teknik direktörü, "yönetirim" aklıyla seçti Hamit Altıntop. Hatasını Portekiz maçında anlamalıydı ama Faroe Adaları'na mağlup olduktan sonra bile sahip çıktı. Başkan Büyükekşi çok detaylı bir gelişme planının peşinde. Bunu Kuntz ile yapamaz. Avcı'nın daha önceki milli takım görevinde nasıl bir plan yaptığını, gençler liginden, yabancı sayısına kadar en ufak detayı raporladığını biliyoruz. Sonrasında neler olduğu da ortada. Bir hatırlatma yapayım… Teknik adamların masanın etrafında oturduğu bir programda, Aykut Kocaman; "Yabancı sayısı altı oldu. Neden beş değil veya yedi değil. Bu rakam nasıl ortaya çıktı. Hangi etken bunu ortaya çıkardı. Bilmiyoruz" dedi. Futbolu, bu ülkenin ve liglerin sıkıntısını çekmiş, sorunları çözmüş veya çözememiş yetkin isimlerin yönetmesi gerekir. Sorun da burada, Federasyonu yönetenler, iplerin ellerinden gitmesini istemiyor.

KOALİSYON HEP VAR, İSİMLER DEĞİŞİYOR
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Asıl koalisyonu bize karşı kurdular. Kol kola girdiler" diyerek Galatasaray ile Fenerbahçe'yi eleştirdi. Bu koalisyon meselesi Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in açıklamalarıyla gündeme düştü. Yıllardır bu mesleğin içindesiniz, kulüplerin zaman zaman koalisyon kurduğunu düşünüyor musunuz?
Kulüpler Birliği zaten bir "koalisyon kurumu" değil mi? Parayı nasıl paylaşacakları konusunda dirsek dirseğe oturmuyorlar mı? Ya da Yıldırım Demirören ile Adnan Polat'ın, bir yemek sonrasında, "Kupa sizin, lig bizim" açıklaması neyi ifade ediyordu. Dursun Özbek'i telaşlandıran, Fenerbahçe ile girdiği rekabette Beşiktaş'ın sesinin çıkmaya başlaması. Sivasspor'un "ofsaytımsı" denilerek sayılmayan golünden sonra Beşiktaş yöneticileri hiç açıklama yapmadı. Golün kavgasını Fenerbahçe ile Galatasaray yaptı.
O zaman bunu eleştirmiştim; "Beşiktaş bu ligde yok mu? Bu kararla onlar zarara uğramıyor mu?" dedim. Deprem sonrasında bir anda potaya girme şansını yakalayan, Hatay ve Gaziantep'in maçlarının "oynanmamış" sayılmasını isteyen Ahmet Nur Çebi, tekrar iddialı konuma gelince hatırladı. Ve elbette Galatasaray'ın sosyal medyada gündem yaratma gücü… Trol hesapların algıyı yönetmeye başlaması, Ali Şansalan olayı ile birlikte nasıl bir kötülükle karşı karşıya olduklarını Beşiktaş yöneticilerinin anlamasını sağladı. Kimse merak etmesin, Giresun'da Fenerbahçe için bir hata yapılırsa, bu kez yan yana gelenler değişir. Yani; koalisyon hep var, sadece isimler-resimler değişir…



JESUS'UN KALMASI İDDİAYI PERÇİNLER
Daha önce Jesus'a imza attırılması gerektiğini söylemiştiniz. Yönetimin düşüncesi nedir? Bir imza atılacaksa kaç yıllık olmalı?
Fenerbahçe şu anda üç kupa için iddialı. Türkiye Kupası, şampiyonluk ve Süper Kupa… Hepsini de alabilir, kaybedebilir de. Sonuç ne olursa olsun, Jorge Jesus ile devam etmek, yeni sezonda gelişmeyi hızlandırır, iddiayı da perçinler. Taraftar benzer performansları gösteren Kocaman veya Kartal'ın oynattığı oyundan şikâyet ediyordu. Jesus bunu da değiştirdi; agresif, golün peşinde, dikine oynamaya çalışan bir takım yaptı. Kasım ayında "100 golü geçerler mi?" tartışması yapılıyordu. Jesus taraftarın gözüne girse de derbi kazanamadığı için gönlüne sokulamadı henüz. Kesinlikle devam etmeli, rötuşları yapmalı. İlk 22'si olan bir Fenerbahçe var. İyi takım olmak da önemli…

BAŞAKŞEHİR'E KAYBEDERSE LİG YARIŞINI KAYBEDERLER!
G.Saray-F.Bahçe derbisine kadar iki takım kayıp yaşar mı? Aslantepe'deki maça şu anki puan farkıyla mı çıkarlar?
Fenerbahçe, İstanbulspor şokundan sonra Sivas'ta kazanarak travmayı atlattı. Galatasaray ise üç gol yediği Karagümrük sonrasında, Beşiktaş'a da üç gol yiyerek yenildi. Bu krizi sanki Fenerbahçe daha iyi yönetiyor. Okan Hoca antrenmanı seyirciye açarak oyuncular üzerindeki baskıyı azaltmaya, onlara sorumluluk vermeye çalışıyor. Bu nedenle Başakşehir karşılaşması çok önemli. Puan kaybederlerse, ligi de kaybederler.

ERKEN GOL ŞART
Gelelim bu akşamki Giresun-F.Bahçe maçına. Rakip yeni hocayla sahaya çıkacak. İrfan Buz bu kadar kısa sürede takıma nasıl etki eder? Fenerbahçe kazanmaktan başka sonuç düşünmüyor. Nasıl bir karşılaşma bekliyorsunuz?
İki takım için de çok zor maç olacak. İstanbul'un teknik direktörü Fatih Tekke Giresun'u yendiği maç sonrasında, "hak etmedik" açıklamasını yaptı. İyi bir takım yaptı Hakan Keleş. Beşiktaşlılar, Fenerbahçe ile Galatasaray'ı yenmekle gururlanıyor ama Giresunspor bunu daha sezonun ilk yarısında yaptı. Maçı ilk gol belirler. Fenerbahçe erken dakikalarda öne geçerse, Giresunlu oyuncuların motivasyonunu bitirebilir. Aksi durum ise dirençli hale getirir. Fenerbahçe kazanarak, bir gün sonraki Galatasaray maçına da etki edecek. Her şeyi ile sınırlarda bir karşılaşma… Giresun'un yeni hocası İrfan Buz, bu tarz tansiyonu yüksek maçlara alışık bir isim.

MHK HAKEMLERE BEDEL ÖDETMELİ!
MHK son zamanlarda hakemlerle ilgili açıklamalar yaparak hatta bazılarının isimlerini vererek onları kamuoyunun önüne atıyor. Son örnek Ali Palabıyık. Bu politikayı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Çok doğru yapıyorlar. "Yap, yanına kalsın" dönemini bitiriyorlar. Çünkü daha önce bu saçma kararlar sonrasında yollarına devam ediyorlardı. Hepimiz düşünüyorduk ki abileri istediği için böyle yaptılar. Bugünün ortamında, kararların "adaletli" olmadığının zirveye çıktığı dönemde, kabul edilemez durumların, bedeli ödetilmeli. Kimsenin bizi, birbirimize düşürmeye hakkı yok.

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Kuntz’un hiçbir özelliği, metodu yok
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