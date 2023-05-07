Kuntz’un hiçbir özelliği, metodu yok

Kuntz'un karşısına sadece Avcı'yı değil, Aykut Kocaman'ı, İsmail Kartal'ı, Sergen Yalçın'ı koyarım.Hatasını Portekiz maçında anlamalıydı amamağlup olduktan sonra bile sahip çıktı. Başkan Büyükekşi çok detaylı bir gelişme planının peşinde. Bunu Kuntz ile yapamaz.Sonrasında neler olduğu da ortada. Bir hatırlatma yapayım… Teknik adamların masanın etrafında oturduğu bir programda, Aykut Kocaman;dedi. Futbolu, bu ülkenin ve liglerin sıkıntısını çekmiş, sorunları çözmüş veya çözememiş yetkin isimlerin yönetmesi gerekir.Birliği zaten bir "koalisyon kurumu" değil mi?Ya da Yıldırım Demirören ile Adnan Polat'ın, bir yemek sonrasında,açıklaması neyi ifade ediyordu. Dursun Özbek'i telaşlandıran, Fenerbahçe ile girdiği rekabette Beşiktaş'ın sesinin çıkmaya başlaması. Sivasspor'un "ofsaytımsı" denilerek sayılmayan golünden sonra Beşiktaş yöneticileri hiç açıklama yapmadı. Golün kavgasını Fenerbahçe ile Galatasaray yaptı.O zaman bunu eleştirmiştim;dedim.Deprem sonrasında bir anda potaya girme şansınıyakalayan, Hatay ve Gaziantep'in maçlarının"oynanmamış" sayılmasını isteyen AhmetNur Çebi, tekrar iddialı konuma gelince hatırladı.Ve elbette Galatasaray'ın sosyal medyada gündemyaratma gücü…Kimse merak etmesin,Giresun'da Fenerbahçe için bir hata yapılırsa,bu kez yan yana gelenler değişir. Yani; koalisyonhep var, sadece isimler-resimler değişir…şu anda üç kupa için iddialı. Türkiye Kupası, şampiyonluk ve Süper Kupa… Hepsini de alabilir, kaybedebilir de. Sonuç ne olursa olsun,Taraftar benzer performansları gösteren Kocaman veya Kartal'ın oynattığı oyundan şikâyet ediyordu. Jesus bunu da değiştirdi;Kasım ayında "100 golü geçerler mi?" tartışması yapılıyordu. Jesus taraftarın gözüne girse de derbi kazanamadığı için gönlüne sokulamadı henüz. Kesinlikle devam etmeli, rötuşları yapmalı. İlk 22'si olan bir Fenerbahçe var. İyi takım olmak da önemli…İstanbulspor şokundan sonra Sivas'ta kazanarak travmayı atlattı. Galatasaray ise üç gol yediği Karagümrük sonrasında, Beşiktaş'a da üç gol yiyerek yenildi. Bu krizi sanki Fenerbahçe daha iyi yönetiyor. Okan Hoca antrenmanı seyirciye açarak oyuncular üzerindeki baskıyı azaltmaya, onlara sorumluluk vermeye çalışıyor. Bu nedenle Başakşehir karşılaşması çok önemli. Puan kaybederlerse, ligi de kaybederler.takım için de çok zor maç olacak. İstanbul'un teknik direktörü Fatih Tekke Giresun'u yendiği maç sonrasında, "hak etmedik" açıklamasını yaptı. İyi bir takım yaptı Hakan Keleş.Maçı ilk gol belirler. Fenerbahçe erken dakikalarda öne geçerse, Giresunlu oyuncuların motivasyonunu bitirebilir. Aksi durum ise dirençli hale getirir. Fenerbahçe kazanarak, bir gün sonraki Galatasaray maçına da etki edecek. Her şeyi ile sınırlarda bir karşılaşma…Çok doğru yapıyorlar. "Yap, yanına kalsın" dönemini bitiriyorlar. Çünkü daha önce bu saçma kararlar sonrasında yollarına devam ediyorlardı. Hepimiz düşünüyorduk ki abileri istediği için böyle yaptılar. Bugünün ortamında, kararların "adaletli" olmadığının zirveye çıktığı dönemde, kabul edilemez durumların, bedeli ödetilmeli. Kimsenin bizi, birbirimize düşürmeye hakkı yok.