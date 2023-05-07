Şampiyonluk için umudumuz var

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Antalyaspor engelini kayıpsız aştıkları için mutlu olduklarını söyledi. Deneyimli çalıştırıcı, "Son dönemde oyun açısından çok mesafe aldığımızı düşünüyorum. Ancak bu maçta sadece kazanmayı hedefleyince oyun kalitemiz düştü.Oyuncularımın kazanma isteklerine saygı duyuyorum ama oyuna daha fazla hakim olmamız gerekiyor. Hakemi konuşmak istemiyorum. Yanlış ve doğru kararlar bizde saklı kalsın" dedi. Güneş şampiyonluk iddiasıyla ilgili ise "Yarışta Fenerbahçe, Galatasaray var. Biz kazanmaya devam edersek rakibin kaybını o zaman bekleriz.yorumunu yaptı.Şenol Güneş, Süper Lig tarihinde 600 maça çıkan üçüncü teknik direktör oldu. Rıza Çalımbay (628), Samet Aybaba (621).Antalyaspor, hakem Mete Kalkavan'ın yönetimine tepki gösterdi. Kırmızı-beyazlı kulübün başkanı Sabri Gülel, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, "Sahada bir katliam vardı. İlk dakikadan itibaren, karşılaşmayı katletmeye çalışan, futbolcularımızı durdurmaya çalışan bir hakem izledik. Bu maçta mavi tişörtlü arkadaşların iyi niyetli olduğunu düşünmüyorum. Biz gördük ki, mavileri yenmeden, beyazları yenemeyeceğiz. O zaman bizim sahaya 17 kişi çıkmamız gerekiyor" dedi.