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Giriş Tarihi: 7.5.2023

Şampiyonluk için umudumuz var

Şampiyonluk için umudumuz var

İpi göğüslemek için rakiplerinin de kaybetmesi gerektiğini söyleyen Güneş, “Olağanüstü çalışmaya ve kazanmaya devam etmeliyiz” dedi

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Antalyaspor engelini kayıpsız aştıkları için mutlu olduklarını söyledi. Deneyimli çalıştırıcı, "Son dönemde oyun açısından çok mesafe aldığımızı düşünüyorum. Ancak bu maçta sadece kazanmayı hedefleyince oyun kalitemiz düştü. İlk defa duran toptan gol yedik, o da ilginç. Oyuncularımın kazanma isteklerine saygı duyuyorum ama oyuna daha fazla hakim olmamız gerekiyor. Hakemi konuşmak istemiyorum. Yanlış ve doğru kararlar bizde saklı kalsın" dedi. Güneş şampiyonluk iddiasıyla ilgili ise "Yarışta Fenerbahçe, Galatasaray var. Biz kazanmaya devam edersek rakibin kaybını o zaman bekleriz. Bu maçı da kazanınca en azından umudumuz var. Şampiyonluğa gitmek için bu takımın gücü de umudu da var" yorumunu yaptı.

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Şenol Güneş, Süper Lig tarihinde 600 maça çıkan üçüncü teknik direktör oldu. Rıza Çalımbay (628), Samet Aybaba (621).

MAVİ TİŞÖRTLÜLER İYİ NİYETLİ DEĞİLDİ
Antalyaspor, hakem Mete Kalkavan'ın yönetimine tepki gösterdi. Kırmızı-beyazlı kulübün başkanı Sabri Gülel, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, "Sahada bir katliam vardı. İlk dakikadan itibaren, karşılaşmayı katletmeye çalışan, futbolcularımızı durdurmaya çalışan bir hakem izledik. Bu maçta mavi tişörtlü arkadaşların iyi niyetli olduğunu düşünmüyorum. Biz gördük ki, mavileri yenmeden, beyazları yenemeyeceğiz. O zaman bizim sahaya 17 kişi çıkmamız gerekiyor" dedi.

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