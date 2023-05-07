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Giriş Tarihi: 7.5.2023

Tarihi mektup

Tarihi mektup
G.Saray Sportif A.Ş Başkan Vekili Erden Timur, tüm oyuncuların ailesine özel mektuplar yazarak teşekkür etti. Yabancı futbolcular da dahil olmak üzere takımın ailelerine gönderilen mektuplarda "Ne güzel bir evlat yetiştirmişsiniz. Duruşuyla, karakteriyle, milyonlarca kişiye ilham olan, başarıları ile tarih yazan ama mütevaziliğini ve saygısını koruyan bir evlat yetiştirmek, her anne babanın yapacağı bir şey değil. Biliyoruz ki bu başarıda en büyük pay, onu bu şekilde yetiştiren ve hayata hazırlayan sizlerin. Ne kadar mutlu olsanız az. Bilmenizi isteriz ki onlar bu çatı altında bize emanet. Sizin evlatlarınız bizim evlatlarımız" ifadeleri yer aldı.

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