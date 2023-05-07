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Giriş Tarihi: 7.5.2023 15:23 Son Güncelleme: 7.5.2023 15:39

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: Yabancı kuralı haftaya açıklanacak

İHA
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: Yabancı kuralı haftaya açıklanacak

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, gelecek sezon liglerde uygulanacak olan yabancı kuralını haftaya açıklayacaklarını söyledi.

Spor Toto 1. Lig'de şampiyon olan Samsunspor, bugün düzenlenecek tören ile kupasına kavuşacak. Tören öncesinde TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım ile birlikte özel uçakla öğlen saatlerinde Samsun Çarşamba Havalimanı'na geldi. Başkan Büyükekşi, havalimanı çıkışında Samsunspor ve yabancı kuralı hakkında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Gelecek sezon uygulanacak 'yabancı kuralı' hakkında konuşan Başkan Büyükekşi, "Süper Lig'de seneye yabancı kuralı nasıl işlenecek onunla ilgili onları çalışıyoruz. Önümüzdeki hafta inşallah açıklayacağız. Kulüplerimizle de toplantılar yapıyoruz. Yönetim kurulunda karar alıp kamuoyuna açıklayacağız" dedi.

"SAMSUNSPOR'U TEBRİK EDİTYORUM"
Süper Lig'e 11 yıl aradan sonra çıkan Samsunspor'u da tebrik eden Büyükekşi, "Samsun'u tebrik ediyorum. 11 yıllık bir özlem vardı. Samsunspor yıllarca Süper Lig'de mücadele etmiş bir takım. Şimdi Samsunspor tekrar bu yıl, bu imkanı Samsun'a getirmiş oldu. Bugün de akşam kupasını vereceğiz. Bu kupanın başka bir özelliği de var. 2023, cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümü. Atatürk'ün ilk milli mücadeleyi başlattığı 19 Mayıs Samsun olmasının yanı sıra ayrıca bir konu daha var. O da Türkiye Futbol Federasyonu'nun da 100. kuruluş yıl dönümü. Hepsi bir araya geldi. 19 Mayıs'ta Mustafa Kemal Atatürk'ün buraya gelmesi, 100. yılda Samsunspor'un Süper Lig'e çıkması, hepsi böyle güzel bir tevafuk oldu. Onun için özellikle Yüksel Yıldırım başkanımızı, yönetim kurulunu, teknik direktörü ve futbolcuları ayrı ayrı tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah önümüzdeki yıl güzel bir mücadele gösterir Samsunspor. Fair-play içerisinde Süper Lig'e renk katar diye düşünüyorum" diye konuştu.

Başkan Büyükekşi ve Yıldırım, Samsunspor'un tesislerini gezmek için havalimanından ayrıldı.

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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: Yabancı kuralı haftaya açıklanacak
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