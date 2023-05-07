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Giriş Tarihi: 7.5.2023 14:28

TRABZONSPOR HABERLERİ: Bakasetas'ın talipleri belli oldu

TRABZONSPOR HABERLERİ: Bakasetas’ın talipleri belli oldu

Anastasios Bakasetas, Trabzonspor'dan ayrılmaya hazırlanıyor. Sezon sonu Avrupa'ya yelken açmak isteyen yıldız orta sahanın talipleri belli olurken, Bordo-Mavililer'in de Bakasetas için belirlediği bonservis bedeli ortaya çıktı.

Trabzonspor'da Anastasios Bakasetas için transferde sürpriz bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz sezon şampiyonluk sevinci yaşadığı Trabzonspor'dan ayrılmaya hazırlanan Anastasios Bakasetas, Avrupa'ya gidiyor. Geçtiğimiz sezon yıllar sonra şampiyonluk sevinci yaşayan Trabzonspor'da Anastasios Bakasetas, performansıyla bu başarı da önemli rol oynamıştı.

SEZON SONU AYRILIYOR
Taraftarın sevgilisi olan Yunan yıldız, takımın vazgeçilmez isimlerinden biri haline gelmişti. Anastasios Bakasetas için sezon sonu yol gözüktü. Yunan basınına göre; Karadeniz ekibinden sezon sonu ayrılmak isteyen başarılı orta saha oyuncusu, Avrupa'ya gitmek istiyor. Bakasetas için Sporting, Wolfsburg, Fiorentina en ciddi talipler.

TRABZONSPOR 10 MİLYON EURO İSTİYOR
Önümüzdeki yaz beklenen teklifin gelmesi halinde Anastasios Bakasetas için kolaylık sağlayacak olan Trabzonspor, yıldız oyuncunun bonservisini de belirledi. Bordo-mavililer 29 yaşındaki oyuncu için en az 10 milyon Euro bekliyor. Bu sezon Trabzonspor formasıyla şu ana kadar 38 resmi maça çıkan Anastasios Bakasetas, bunların 33'ünde ilk 11'de yer aldı. Toplam 2872 dakika sahada kalan Yunan orta saha oyuncusu, 11 gol ve 11 asistle skora etki etti. (Akşam)

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TRABZONSPOR HABERLERİ: Bakasetas'ın talipleri belli oldu
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