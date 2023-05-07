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Giriş Tarihi: 7.5.2023 10:45

TRABZONSPOR HABERLERİ: Nenad Bjelica'nın gözü kiralık oyuncularda

YUNUS EMRE SEL
TRABZONSPOR HABERLERİ: Nenad Bjelica’nın gözü kiralık oyuncularda

Trabzonspor’un hocası Nenad Bjelica, farklı takımlarda kiralık olarak forma giyen 13 oyuncuyla ilgili geniş kapsamlı bir analiz hazırlanması talimatı verdi. Yapılacak transferlerin yanı sıra dönecek isimler de incelenecek.

Trabzonspor'da teknik direktör Nenad Bjelica, bir taraftan bu sezon kalan maçlarda takımı toparlayacak skorlar almaya çalışırken bir taraftan da gelecek sezonki kadrosunu şekillendirmenin planlarını yapıyor. Bordo-mavili takımda sezon başında ve devre arasında farklı takımlara kiralık olarak gönderilen toplam 13 futbolcunun durumu da şu an Hırvat hocanın önemli gündem maddeleri arasında yer alıyor. 51 yaşındaki çalıştırıcı, bu oyuncuları takip etmekle görevli olan antrenör Turgut Kural'dan rapor talep etti.

SHARJAH, DJANİNY'İ ALACAK
Hazırlanan rapor üzerine Kural ile görüşmeler yapacak olan Bjelica'nın, 13 oyuncunun geleceğiyle alakalı bir karar vereceği belirtildi. Farklı takımlara kiralık olarak giden isimlerden Djaniny'nin satın alma opsiyonu kulübü Sharjah tarafından kullanılacak. Flavio'nun da 2 milyon dolarlık satın alma opsiyonu Al-Taawon tarafından devreye sokulabilir. Bu isimler dışındaki oyuncularla ilgili kararı Bjelica'nın vereceği öğrenildi.

FORMAYI BIZE VER HOCAM!
Trabzonspor'da sakatlıkları geçen ve takımla çalışmalara başlayan Edin Visca ve Abdülkadir Ömür'ün gözü teknik direktör Nenad Bjelica'da. İki isim de Ankaragücü maçında sahada olmayı çok isterken Hırvat teknik adama, "Hocam bu süreçte takım için çok şey yapmak istiyoruz. Lütfen bize bu maçta formayı ver" dedi.

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TRABZONSPOR HABERLERİ: Nenad Bjelica'nın gözü kiralık oyuncularda
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