TRABZONSPOR HABERLERİ: Nenad Bjelica’nın gözü kiralık oyuncularda

Trabzonspor'da teknik direktör Nenad Bjelica, bir taraftan bu sezon kalan maçlarda takımı toparlayacak skorlar almaya çalışırken bir taraftan da gelecek sezonki kadrosunu şekillendirmenin planlarını yapıyor. Bordo-mavili takımda sezon başında ve devre arasında farklı takımlara kiralık olarak gönderilen toplam 13 futbolcunun durumu da şu an Hırvat hocanın önemli gündem maddeleri arasında yer alıyor. 51 yaşındaki çalıştırıcı, bu oyuncuları takip etmekle görevli olan antrenör Turgut Kural'dan rapor talep etti.