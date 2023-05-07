Vazgeçmem asla senden!

Beşiktaş'ı 2-1 üstünlüğe taşıyan golü kaydeden Cenk Tosun'un Süper Lig kariyerindeKonyaspor ve Antalyaspor oldu. 31 yaşındaki forvet, bu sezon Süper Lig'de 13 gol atarken, 3 de asist yaptı. Cenk'in, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 3 gol ve 1 asisti bulunuyor.Beşiktaş'ta çıktığı ilk 4 maçta gol atamayan Vincent Aboubakar, sonrasında coştu. Kamerunlu forvet, 9 karşılaşmada 10 kez ağları havalandırırken bu periyotta sadece 0-0 sona eren Trabzonspor mücadelesinde suskun kaldı. 31 yaşındaki futbolcu aynı zamanda mart ayından bu yana Süper Lig'de en fazla fileleri sarsan isim oldu. Siyah-beyazlı takım, Aboubakar'ın gol attığı 8 karşılaşmada 24 puanı hanesine yazdırdı.Aboubakar, maçın ilk yarısında iyi oynamadıklarını ancak ikinci yarıda reaksiyon göstererek sonuca gittiklerini söyledi. Kamerunlu yıldız, geriye düştükleri maçları çevirmeleriyle ilgili olarak da "Bunu takım ruhuna bağlıyorum. Kalitemiz var. Kolektif oynayarak, ısrar ederek sonuca gidiyoruz. Öz güven kazana kazana devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.Süper Lig'de oynadığı son 11 maçı kaybetmeyen Beşiktaş, (9G 2B), bu dönemde en fazla puan toplayan (29) ve en yüksek gol averajına (+18) sahip ekip konumunda.Beşiktaş, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 16 deplasman maçında 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet alırken 29 puan topladı.İlk 20 dakika iki takım da uyuttu. Sonra Antalyaspor biraz oynamaya başladı. Pozisyonlara da girdiler, golü de buldular. Ama ikinci golü bulamadılar. Büyük takımlarla oynarken ikinci golü bulacaksın yoksa zorlanırsın. İkinci yarı Beşiktaş kımıldamaya başladı. Klasik Aboubakar golü. Sonra Beşiktaş pozisyonları yakalamaya başladı. İlk yarıdaki çabuk hücuma çıkan Antalyaspor yok. Aslında Beşiktaş'ın arka tarafı çok müsait. Ama fizik olarak siyah-beyazlılar vakit ilerledikçe daha fazla ayakta kaldılar. Antalya da oyundan düştü. Onlar da fizik olarak karşılık veremediler. Antalyaspor Teknik Direktörü Nuri Şahin, oyuncu değişikliğinde geç kaldı. Beşiktaş ikinci golü attı. Redmond yine iyi işler yaptı. Ama arkada Welinton var. Bu oyuncu maalesef büyük takım oyuncusu değil. Rakip takım biraz üstüne oynasa tam bir maden. Nitekim Beşiktaş 3'ü de buluyor ve rahatlıyor. Bu bariz gol şansı son haftalarda biraz fazla oluyor. Bu bir yorum işi tabii, tartışılır.