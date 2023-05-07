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Giriş Tarihi: 7.5.2023

Weghorst’a veto!

Ogün ŞAHİNOĞLU
Weghorst’a veto!

Gelecek sezon siyah-beyazlılara yeniden kiralanacağı konuşulan golcü futbolcuya teknik direktör Şenol Güneş soğuk bakıyor

Ara transferde Manchester United'dan aldığı teklif sonrası Beşiktaş'tan ayrılarak İngiltere'nin yolunu tutan Wout Weghorst, Ada'da aradığını bulamadı. Kırmızı Şeytanlar ile Premier Lig'de ağları havalandıramayan Hollandalı golcünün Beşiktaş'a yeniden kiralık gelme durumu olduğu İngiliz basınında yazılıyor. Ancak siyah-beyazlı kulübün düşüncesi bu yönde değil. Teknik direktör Şenol Güneş, Ocak'ta giderek planlarını bozan oyuncuya kapılarını kapatmış durumda. Tecrübeli çalıştırıcının Weghorst'un yeniden alınmasını istemediği ve aklı tamamen Beşiktaş'ta olan isimlerle yeni sezona başlamayı hedeflediği kaydedildi.

CAVİT, CENK ABİSİYLE SAHAYA ÇIKTI
Şubat ayındaki deprem felaketinde enkazdan çıkarılan minik Beşiktaş taraftarı Cavit, Cenk Tosun'a mesaj gönderip kendisini görmek istemiş, milli futbolcu da hayranını hastanede ziyaret etmişti. Tecrübeli golcü, Antalya'daki Cavit'i unutmadı ve dünkü maçta seremoniye onunla çıkma talebinde bulundu. Organizasyonun yapılması sonrası ikili birlikte yeşil sahaya adım attılar. Cenk'in, Cavit'in geleceği için her türlü maddi ve manevi yardımı da üstlendiği öğrenildi.

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