Weghorst’a veto!

Ara transferde Manchester United'dan aldığı teklif sonrası Beşiktaş'tan ayrılarak İngiltere'nin yolunu tutan Wout Weghorst, Ada'da aradığını bulamadı.Ancak siyah-beyazlı kulübün düşüncesi bu yönde değil. Teknik direktör Şenol Güneş, Ocak'ta giderek planlarını bozan oyuncuya kapılarını kapatmış durumda.ve aklı tamamen Beşiktaş'ta olan isimlerle yeni sezona başlamayı hedeflediği kaydedildi.Şubat ayındaki deprem felaketinde enkazdan çıkarılan minik Beşiktaş taraftarı Cavit, Cenk Tosun'a mesaj gönderip kendisini görmek istemiş, milli futbolcu da hayranını hastanede ziyaret etmişti. Tecrübeli golcü, Antalya'daki Cavit'i unutmadı ve dünkü maçta seremoniye onunla çıkma talebinde bulundu. Organizasyonun yapılması sonrası ikili birlikte yeşil sahaya adım attılar. Cenk'in, Cavit'in geleceği için her türlü maddi ve manevi yardımı da üstlendiği öğrenildi.