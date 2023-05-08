2 puana süper olur!

Samsunspor'un şampiyonluğunu 23 Nisan'da ilan ettiği Spor Toto 1. Lig'de bitime 2 hafta kala nefesler tutuldu... Süper Lig biletini direkt almakiçin mücadele eden Çaykur Rizespor, dün sahasındaTuzlaspor'u 4-2 mağlup ederek puanını 66 yaptıve büyük bir avantaj yakaladı. Karadeniz ekibi, Yannick Bolasie (2) ve Benhur Keser'in (2) golleriyle kazandı. Tuzla'nın sayılarını Aaron Leya İseka (2) kaydetti. Süper Lig'e çıkmak için kalan iki maçta 2 puan alması yetecek olan mavi-yeşilli ekip, gelecek hafta Göztepe deplasmanına çıkacak.