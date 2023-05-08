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Giriş Tarihi: 8.5.2023

2 puana süper olur!

2 puana süper olur!

Spor Toto 1. Lig’de Çaykur Rizespor, sahasında Tuzlaspor’u 4-2 mağlup ederek büyük bir avantaj yakaladı. Atmacalar kalan 2 maçından 2 puan alırsa Süper Lig’e çıkacak

Samsunspor'un şampiyonluğunu 23 Nisan'da ilan ettiği Spor Toto 1. Lig'de bitime 2 hafta kala nefesler tutuldu... Süper Lig biletini direkt almak için mücadele eden Çaykur Rizespor, dün sahasında Tuzlaspor'u 4-2 mağlup ederek puanını 66 yaptı ve büyük bir avantaj yakaladı. Karadeniz ekibi, Yannick Bolasie (2) ve Benhur Keser'in (2) golleriyle kazandı. Tuzla'nın sayılarını Aaron Leya İseka (2) kaydetti. Süper Lig'e çıkmak için kalan iki maçta 2 puan alması yetecek olan mavi-yeşilli ekip, gelecek hafta Göztepe deplasmanına çıkacak.

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