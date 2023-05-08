2 puana süper olur!

Samsunspor'un şampiyonluğunu 23 Nisan'da ilan ettiği Spor Toto 1. Lig'de bitime 2 hafta kala nefesler tutuldu...Karadeniz ekibi,golleriyle kazandı. Tuzla'nın sayılarını Aaron Leya İseka (2) kaydetti. Süper Lig'e çıkmak için kalan iki maçta 2 puan alması yetecek olan mavi-yeşilli ekip, gelecek hafta Göztepe deplasmanına çıkacak.