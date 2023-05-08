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Giriş Tarihi: 8.5.2023 13:48 Son Güncelleme: 8.5.2023 17:09

90+5'te gelen gol maç iptal ettirdi!

İHA
90+5’te gelen gol maç iptal ettirdi!

Bilecik'te oynanan bir amatör küme maçının 90+5'inci dakikasında itirazdan 2 futbolcu kırmızı kart görünce saha içi bir anda karıştı. Hakeme saldırmaya kalkan futbolcuları sahada içinde görevli 1 polis memur önlemeye çalışsa da hakem maçı tatil etti.

Bilecik 2. Amatör Lig b grubu 1'inci hafta müsabakasında Pazaryeri İlçe Stadı'nda oynanan Kınıkspor- Akpınarspor maçının 90+5'inci dakikasında deplasman ekibinin bulduğu gol sonrası saha içi bir anda karıştı. sahibi Kınıksporlu futbolcular golün ofsayt olduğu gerekçesiyle yan hakeme itirazda bulundu. Maçın orta hakemi Sami Anıl Özen Kınıksporun 9 numaralı futbolcusu İlker Aslan'a önce sarı kart sonra kırmızı kart göstermesiyle karşılaşmada tansiyon yükseldi.

HAKEMİN KÜFÜR ETTİĞİNİ İDDİA ETTİLER
Bu olay sonrası Kınıkspor'un kaptanı Fikri Avşar kırmızı kart gören takım arkadaşını maçın orta hakemi Sami Anıl Özen'in küfür ettiği iddia ederek, ikili arasında tartışma başladı. Bu olayda Fikri Avşar direk kırmızı kart görürken, futbolcular hakemin üzerine yürüdü. Bu esnada Maçın orta hakemi Sami Anıl Özen yardımcılarını yanına çağırarak, maçın bitmesine 2 dakika kala maçı tatil etti. Soyunma odasına giden hakemlere Kınıkspor Başkanı Necmi Ceyhan ve Kınıksporlu taraftarlar büyük tepki gösterdi.
Maç tertip kurulu tarafından maç 2-1 Akpınarspor galibiyeti ile sonuçlandığı duyurdu.

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90+5'te gelen gol maç iptal ettirdi!
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