Beşiktaş’ta Tayfur Bingöl gelişmesi! Kartal pes etmiyor...

Süper Lig'de sezona Valerıen Ismael ile başlayıp kötü gidişat sonrası takımın başına Şenol Güneş'i getirme kararı alan Beşiktaş'ta işler istenildiği gibi gidiyor. Siyah-beyazlı ekip, ligin bitimine az bir süre kala şampiyonluk umudunu sürdürürken, bir yandan da gelecek sezonun kadro planlaması üzerinde çalışmalara başladı.

TAYFUR BİNGÖL DİRENİYOR

Sezon başında Alanyaspor'dan kiralık olarak kadroya dahil edilen ve 1.5 milyon Euro satın alma opsiyonu olan Tayfur Bingöl, çocukluk aşkı olan Beşiktaş'ta kalmak için her yolu deniyor. Tecrübeli futbolcu, Antalya deplasmanında hocasının kendisine ikinci yarıda tanıdığı şansın karşılığını, yaptığı asistle verdi. Gelecek sezon da siyah-beyazlı formayı giymek isteyen 30 yaşındaki orta saha için yönetim ve teknik heyet ekonomik uygunluk şartı koşuyor. Alanyaspor opsiyonu 500 bin Euro seviyesine düşürürse değerlendirme yapılacak.

PES ETMEYENLER!

Nuri Şahin yönetimindeki Antalyaspor karşısında geriye düşmesine rağmen sahadan 3-1'lik galibiyet çıkaran Beşiktaşlı futbolcular, gösterdiği dirençle alkış topluyor. Siyah-beyazlılar, son olarak geriye düşüp kaybettiği maçı 4 Şubat'ta 1-0'lık sonuçla Sivasspor'a karşı yaşadı. Ardından oynadığı 11 mücadelede tam 4 kez ilk golü yiyen taraf olan Beşiktaş, ayağa kalkmasını bildi. Skor dezavantajına düştüğü müsabakalarda Fenerbahçe'yi 4-2, Galatasaray'ı 3-1 mağlup ederek derbi zaferleri yaşayan Kara Kartal, Giresunspor ve Antalyaspor'u da 3-1 yenerek istediğini aldı.