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Giriş Tarihi: 8.5.2023 10:44

Galatasaray'a Dominik Livakovic'ten kötü haber! Yeni takımı belli oldu...

Galatasaray’a Dominik Livakovic’ten kötü haber! Yeni takımı belli oldu...

Galatasaray'ın gündeminde olan Hırvat kaleci, İspanyol ekibi Villarreal'le büyük oranda anlaşma sağladı. Bu gelişme sonrası alternatiflere bakılacak.

Adı sık sık Galatasaray'la anılan Dominik Livakovic, kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Dinamo Zagreb'in başarılı file bekçisi, yeni sezonda İspanya'nın yolunu tutabilir. AS'ta yer alan habere göre Villarreal, Dominik Livakovic ile büyük oranda anlaşma sağladı. Haberin detayında 28 yaşındaki kalecinin birçok talibi olduğu ancak Livakovic'in Villarreal'i tercih ettiği belirtildi. İspanyol ekibinin, Dinamo Zagreb'le de el sıkışıp transferi noktalamak istediği kaydedildi.

Yine aynı haberde Dinamo Zagreb'in Dominik Livakovic için 10 milyon euro talep ettiği belirtildi. Başarılı file bekçisinin, Hırvat temsilcisiyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Dominik Livakovic'in adı Fenerbahçe ile de anılıyordu. Bu sezon takımıyla tüm kulvarlarda 46 maça çıkan Dominik Livakovic, 47 gole engel olamadı. Deneyimli file bekçisi 12 maçta ise kalesini gole kapadı. Yönetim, Muslera'nın yaşlanması sebebiyle Livakovic'i gündemine almıştı. Şimdi ise farklı alternatifler aranıyor.

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Galatasaray'a Dominik Livakovic'ten kötü haber! Yeni takımı belli oldu...
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