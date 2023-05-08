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Giriş Tarihi: 8.5.2023 11:00

Galatasaray'da 23. şampiyonluk harekatı! Yönetimden oyunculara büyük prim...

Galatasaray’da 23. şampiyonluk harekatı! Yönetimden oyunculara büyük prim...

Süper Lig'in bitimine 5 hafta kala liderliğini koruyan Galatasaray’da yönetimden takımın motivasyonunu artırmak için sürpriz bir hamle geldi. Sarı-kırmızılı yönetim oyuncuların kalan 5 maçını kazanmasını halinde 23. şampiyonluğuna ulaşacak olan Galatasaray’da her karşılaşma için 10 milyon TL galibiyet primi belirlendi.

Galatasaray, Süper Lig'in tamamlanmasına 5 maç kala şampiyonluk yarışında kazaya uğramamak için maddi, manevi her imkanı seferber etmiş durumda. Sarı kırmızılılarda başkan Dursun Özbek, yöneticiler, teknik direktör Okan Buruk hemen her fırsatta, oyuncular da sosyal medya hesaplarından şampiyonluğa olan inançlarının altını çiziyor. Son olarak Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur sinerjiyi artırmak için oyuncuların ailelerine mektup gönderirken bir sürpriz hamle de yönetiminden geldi.

TAKIMIN KONSANTRASYONUNU ARTIRMAK İÇİN KOLLAR SIVANDI
Ligin bitimine 5 hafta kala liderliğini koruyan Galatasaray'da futbolcularını hedefe daha da motive etmek isteyen yönetim ligin finalinde oynayacağı maçlar için özel bir prim havuzu sistemine gitti. Son 2 haftada Karagümrük beraberliği ve Beşiktaş derbisindeki yenilgi ile birlikte 5 puan kaybeden takımın bütün konsantrasyonunun saha içinde olması adına kolları sıvayan ve oyuncularını mental olarak güçlü tutmaya çalışan sarı kırmızılılar, futbolcularının kontratlarında yazan şampiyonluk bonusu dışında prim uygulamasına gidecek.

HEDEF SEZONU 5'TE 5 VE KUPA İLE TAMAMLAMAK
Kalan 5 maçını kazanmasını halinde 23. şampiyonluğuna ulaşacak olan Galatasaray'da her karşılaşma için 10 milyon TL galibiyet primi belirlendi.

Bugün Başakşehir ile oynayacak olan Galatasaray ardından İstanbulspor, Sivasspor, Ankaragücü ve son hafta Fenerbahçe ile karşılaşacak. Her alınan galibiyetin ödülü prim havuzunda birikecek. Ve Galatasaray sezon sonunda şampiyonluğa, hedefine ulaşması halinde havuzda biriken bu tutar sarı kırmızılı takıma dağıtılacak. (Hürriyet)

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Galatasaray'da 23. şampiyonluk harekatı! Yönetimden oyunculara büyük prim...
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