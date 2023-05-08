Galatasaray’da Başakşehir maçı öncesi tam konsantrasyon! Yönetim zorlu karşılaşma için prim açıkladı...

Karagümrük ve Beşiktaş'a 5 puan kaybeden Galatasaray, hareketli bir haftayı geride bıraktı. Florya'nın kapılarını açan sarı-kırmızılı takım, taraftarın desteğiyle moral buldu ve şampiyonluğa konsantre oldu. Süper Lig'de 5 karşılaşması kalan Galatasaray'da ilk final Başakşehir... Yönetim, Başakşehir galibiyetine 5 milyon TL prim koyarak oyuncuları motive etti. Teknik heyet, kart sınırında olan as oyuncular Sacha Boey, Oliveira, Rashica, Kerem ve İcardi'ye uyarıda bulundu. Başakşehir maçı için satışa çıkan biletler tükendi ve Nef Stadyumu'na 50 bin taraftar bekleniyor. Tribünlere asılacak pankartlarla takıma şampiyonluk yolunda duyulan güven vurgulanacak. Teknik direktör Okan Buruk'a da mücadele öncesinde özel tezahürat yapılacak.

69 DAKİKADA BİR İCARDİ SAHNEDE

2014-15'ten bu yana G.Saray forması ile skora en sık katkı veren oyuncu Mauro İcardi oldu. Bu sezon PSG'den kiralanan Arjantinli yıldız, 1440 dakika sahada kaldı. 14 golünün yanı sıra 7 asisti bulunan Tangocu, 69 dakikada bir skor katkısı sağladı.



NEF STADI'NDA BÜYÜK FARK!

Aslan, ligde evinde rakiplerine karşı hegemonya kurdu. Sarı-kırmızılılar ligde 14 maçında hiç yenilmezken 12 defa kazandı, 2 kez ise berabere kaldı.

LİGDE G.SARAY AĞIRLIĞI

İki takım arasında Süper Lig'de oynanan son 6 karşılaşmada G.Saray'ın üstünlüğü bulunuyor. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar 3 galibiyet ve 3 beraberlik alırken Başakşehir hiç kazanamadı.